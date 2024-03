Ehlich trifft gegen seinen Ex-Klub: Sandhausen springt auf Platz 5

Der SV Sandhausen hat ein enges Spiel gegen die SpVgg Unterhaching mit 1:0 für sich entschieden. Ehlich profitierte von einer unglücklichen Abwehraktion und schob zur SVS-Führung ein, auf die die Hachinger trotz einigen Chancen keine Antwort mehr fanden.

Im Duell unter Tabellennachbarn - der Siebte empfing den Sechsten vor dem Beginn der Partie - stellte SVS-Trainer Jens Keller im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Ulm dreimal um: Zander, Schuster und El-Zein ersetzten Diekmeier, Ben Balla und Greil, die allesamt auf die Bank rückten. Sein Gegenüber Marc Unterberger nahm dagegen nach dem 1:0-Sieg gegen Duisburg nur einen Wechsel vor: Unterhaching kehrte zur Doppelspitze zurück, Fetsch begann für Skarlatidis.

Die Partie begann offen und schwungvoll. Burcu scheiterte an Schwabl, der im Fünfmeterraum blockte (2.), auf der Gegenseite probierte es Hobsch artistisch per Fallrückzieher, doch Rehnen war zur Stelle (8.). Bitter für die Spielvereinigung: Nach nur 14 Minuten musste Maier bereits vom Platz nachdem er sich vertreten und am Knie verletzt hatte. So kehrte Skarlatidis früh zurück in die Hachinger Elf.

Munterer erster Durchgang

Dem Spiel tat der personelle Rückschlag bei den Gästen keinen Abbruch. Keller scheitere für Unterhaching am stark parierenden Rehnen (21.), Ehlich setzte seinen Abschluss aus kurzer Distanz auf der anderen Seite nur an die Brust von Vollath (23.). Mit der Zeit kippte die Partie allerdings etwas mehr in die Richtung des Aufsteigers. Unter anderem prüfte auch Krattenmacher Rehnen (29.).

Die beste Chance der Gäste hatte dann aber ein Sandhäuser: Nach einem Freistoß von Skarlatidis parierte Rehnen zunächst gegen Hobsch, der Abpraller landete jedoch bei Weik, der die Kugel an den eigenen Innenpfosten und von dort in die Arme seines Keepers stolperte (36.). So ging es torlos in die Pause.

Ehlich staubt ab

Im zweiten Durchgang tat sich Unterhaching offensiv zunächst etwas schwerer - und war defensiv im Pech. Nach einem Dribbling über links suchte Burcu im Zentrum El-Zein, fand aber das Bein von Innenverteidiger Stiefler. Der schoss seinen Kollegen Schifferl so unglücklich an, dass die Kugel genau vor die Füße von Ehlich sprang. Der frühere Unterhaching-Profi schob sicher zur Führung ein (52.).

Unterhaching suchte die schnelle Antwort: Stiefler verpasste per Kopf (54.) und Hobsch zirkelte knapp vorbei (57.). Für den SVS scheiterte wiederum Burcu mit einem Kopfball an Vollath (59.).

Der SVS reagierte und stand fortan tiefer, Haching tat sich damit zunächst etwas schwerer. So dauerte es eine ganze Weile, bis die Gäste wieder gefährlich wurden. Die Schlussphase hatte es jedoch in sich. Für den ersten Aufreger sorgte Krattenmacher, der Diekmeier aus kurzer Distanz an den Oberarm schoss. Trotz der Proteste gab es den Elfmeter nicht, Schifferl setzte den Abpraller aus zehn Metern vorbei (84.).

Fuchs rettet Sandhausen

In der Nachspielzeit schnupperten dann unter anderem der eingewechselte Adu (90.+1) und sogar Torwart Vollath, der bei den Standards mit nach vorn kam, am Ausgleich. (90.+2). Die beste Chance gab es in der dritten Minute der Nachspielzeit als Krattenmacher eine Flanke über Torwart Rehnen hinweg vor das Tor brachte. Einen Meter vor der Linie rauschten mit Adu und Schmid gleich zwei Hachinger heran, doch es war Verteidiger Fuchs, der an den Ball kam und seinem SVS den Sieg rettete.

Damit schiebt sich Sandhausen wieder vorbei an Unterhaching auf Platz fünf und verkürzt im Kampf um Relegationsplatz drei auf sechs Punkte. Am kommenden Samstag geht es aber erstmal im Halbfinale des Landespokals bei Fortuna Heddesheim (14 Uhr) weiter. Die SpVgg trifft nach der Länderspielpause samstags (14 Uhr) auf den FC Ingolstadt, der SVS ist Ostersonntag (16.30 Uhr) in Verl gefordert.