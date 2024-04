Elfmeter verschossen, Spiel gedreht: Bielefeld schafft Befreiungsschlag

Arminia Bielefeld hat sich dank eines 2:1-Erfolges beim SV Sandhausen etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft. Dabei verschoss der DSC früh einen Elfmeter, der zweite, der verwandelt wurde, dürfte derweil für Diskussionen sorgen.

Während SVS-Trainer Jens Keller nach der 1:4-Klatsche in Saarbrücken zu einigen Wechseln gezwungen wurde - für Fuchs (Hüftprobleme), Geschwill (Mittelfußbruch), Burcu (krank), Schuster, Stolze und Meier (je Bank) begannen Weik, Girdvainis, Knipping, Ben Ball, El-Zein und Pink -, beließ es Bielefelds Coach Mitch Kniat nach dem 1:1 gegen Essen bei der exakt selben Startelf.

Biankadi scheitert vom Punkt - Bis zur 45. Minute kaum Chancen

Bei strömendem Regen kamen die Gäste gleich mit Schwung aus der Kabine. Biankadis erster Abschluss entfachte aber noch keine Gefahr (4.). Nach einen Halten von Girdvainis an Klos bei einem Eckball gab es dann früh Elfmeter für die Gäste, doch Biankadi scheiterte kläglich (7.) und ließ die frühe Riesenchance ungenutzt. Sandhausen wurde in der Folge etwas aktiver, nach vorne fehlte es aber an Ideen und an Genauigkeit.

Auch bei der Arminia ging nach vorne nun weniger. Klos, der den Ball bei seinem Schuss aus der Drehung nicht sauber traf (19.), sowie Putaro, dessen Schuss von Mühling abgeblockt wurde (31.), kamen nicht über Halbchancen hinaus. Selbiges gilt auch für die Sandhäuser und El-Zein (44.). Kurz vor der Pause gab es dann aber doch noch eine dicke Chance. Erst Klos und dann Momuluh, der beim Abpraller wohl besser den Kopf statt der Brust genommen hätte, scheiterten aber an Rehnen (45.).

Bielefeld dreht das Spiel - Kontroverser Putaro-Elfmeter

Auch nach der Pause war der DSC zunächst tonangebend, eine Chance kam dabei jedoch nicht heraus. Der Treffer fiel dann aber auf der anderen Seite: Rechtsverteidiger Zander durfte nach Doppelpass mit Mühling in den Sechzehner einlaufen und überwand Kersken (55.). Kurz darauf hatte der SVS dagegen Glück, dass ein Foul an Klos nicht mit einem Strafstoß geahndet wurde (59.). In Minute 68 zeigte der Unparteiische Florian Badstübner dann aber auf den Punkt, weil Rehnen Momuluh abräumte. Der Sandhäuser-Schlussmann musste anschließend benommen ausgewechselt werden.

Putaro trat an und verwandelte den Ball im Netz (73.). Dabei hatte wiederum der DSC Glück, da der Treffer wegen eines Doppelkontaktes bei der Ausführung nicht hätte zählen dürfen - den VAR gibt es in Liga drei bekanntlich nicht. Bielefeld blieb am Drücker und hatte durch Schneider gleich die Riesenchance auf das 2:1 (78.), was dann acht Minuten später fiel: Mizuta drückte eine verunglückte Volleyabnahme von Corboz über die Linie (86.). Sandhausen bäumte sich noch einmal auf, bis auf einen Schuss von Stolze (90.+1) kam dabei aber nichts mehr herum.

So blieb es letztlich beim dennoch alles in allem verdienten Auswärtssieg der Ostwestfalen, die sich im Kampf gegen den Abstieg befreien. Sandhausen muss im Kampf um Rang drei dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Sandhausen trifft am kommenden Samstag auswärts auf Duisburg (14 Uhr). Die Arminia empfängt bereits freitags Lübeck (19 Uhr).