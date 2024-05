Sandhausen freut sich auf "Topstürmer": Baumann kommt aus Halle

Der SV Sandhausen hat sich mit Blick auf die kommende Saison im Sturm verstärkt und Dominic Baumann vom Halleschen FC verpflichtet.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Sandhausen als Absteiger aus der zweiten Liga auf 58 Tore. Ein akzeptabler Wert, der dem SVS allerdings nicht zum erhofften Wiederaufstieg verhalf. Platz acht sagt die Tabelle nach 38 Spieltagen.

Nun haben sich die Sandhäuser in der Offensive verstärkt. Torjäger Baumann verlässt den Halleschen FC und wechselt ablösefrei zum SVS. Über die Vertragslänge machte der Verein am Dienstagnachmittag keine Angaben.

16 Scorerpunkte in Liga 3

Baumann machte in der vergangenen Saison trotz des Abstiegs mit Halle mit vielen Toren auf sich aufmerksam. In insgesamt 40 Pflichtspielen traf der 28-Jährige 16-mal. In der Liga verpasste der Torjäger gerade mal eine Partie am letzten Spieltag, als der Abstieg in die Regionalliga bereits feststand. An Baumann lag es allerdings nicht, dass der HFC nur elf Spiele gewann, er war fast an einem Drittel aller Halleschen Tore direkt beteiligt.

"Dominic ist ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht", freut sich Ingolstadts Sportdirektor Matthias Imhof über den Transfer. "Das konnte er zuletzt in der abgelaufenen Drittliga-Saison mit einer beachtlichen Trefferquote unter Beweis stellen".

Ristic und Baumann kennen sich bereits

Cheftrainer Sreto Ristic, der erst vor wenigen Tagen als neuer Coach beim SVS installiert wurde, ist sich ebenfalls sicher, dass Baumann den Sandhäusern helfen kann. "Ich freue mich, dass sich Dominic für uns entschieden hat. Er ist ein Topstürmer der 3. Liga und konnte stets seine Qualitäten beweisen".

Der dritte Sandhausener Neuzugang (nach Emmanuel Iwe und Jermias Lorch) und Trainer Ristic kennen sich bereits aus vergangenen Zeiten beim Halleschen FC. Das sei "natürlich ein Vorteil", meint Baumann selbst, "allerdings war ich bereits kurz zuvor in guten Gesprächen mit dem SVS. Nach der Sommerpause will ich diese Chance nutzen, ein wenig weiter weg von der Heimat noch einmal anzugreifen - darauf habe ich Bock".