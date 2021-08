Sandhausen "fällt ein Stein vom Herzen" - trotz Kritikpunkten

Die Erleichterung war groß, nachdem der SV Sandhausen zum Abschluss des vierten Spieltags in der zweiten Liga erstmals gewann und Tore schoss. Das war auch den Beteiligten im Anschluss anzumerken.

Im fünften Pflichtspiel war es endlich soweit: Der SV Sandhausen hat in der noch jungen Saison seine ersten Tore erzielt und damit auch den ersten Sieg eingefahren. Beim 3:1 in Aue gelangen obendrein dem Sorgenkind der vergangenen Saison, Alexander Esswein, sowie Neuzugang Cebio Souko je ein Tor. Zusammen mit Jannik Bachmann sorgte Letzterer in der Schlussphase für das späte Erfolgserlebnis.

Die Partie hätte aber auch anders verlaufen können, wie die Beteiligten wissen. Trainer Stefan Kulovits befand gegenüber der Vereinswebsite, dass sich das Team trotz eines guten Starts zunächst "leider nicht belohnen" konnte. Die ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte hingegen waren ansehnlich - "wir sind dann auch in Führung gegangen".

Kulovits spürte "die Angst vorm Gewinnen"

Danach habe Kulovits aber gespürt, dass seine Mannschaft "ein bisschen Angst vorm Gewinnen" hatte. Das spielgelte sich auch auf dem Platz wieder, denn "nach dem Auer Ausgleich haben wir um ein weiteres Gegentor gebettelt", befand der Sportliche Leite Mikayil Kabaca. Einzig der starke Schlussmann Patrick Drewes verhinderte Schlimmeres.

Der Coach fasste die zweite Hälfte wie folgt zusammen: "Wir hatten Riesenprobleme mit den Umstellungen bei Erzgebirge Aue und müssen froh sein, dass das vermeintliche 2:1 für Aue aufgrund einer Abseitsposition nicht gezählt hat. Auch bei Patrick Drewes müssen wir uns bedanken. Zum Glück konnten wir das Spiel dann noch mit zwei Angriffen für uns entscheiden."

Wir waren in der Pflicht. Cebio Soukou

Aufgrund des 3:1-Erfolgs, bei dem die Kurpfälzer laut Kabaca an sich auch "fünf oder sechs Tore" erzielen hätten können, endete die Negativserie von 13 Auswärtsniederlagen in Serie. Nicht nur deswegen fiel dem Sportlichen Leiter "ein Stein vom Herzen". Soukou, letzter Torschütze der Begegnung und dazu Ex-Auer, drückte sich klar aus: "Für uns war es sehr wichtig, endlich ein Spiel zu gewinnen und Treffer zu erzielen. Wir waren in der Pflicht, mal ein Spiel für uns zu entscheiden."