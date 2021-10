Sandhausen erklärt das Debakel: Jugendfußball ohne Gegenwehr

Der Heimeinstand von Trainer-Rückkehrer Alois Schwartz beim SV Sandhausen geriet zum Debakel. Nach einer desaströsen Vorstellung nach dem Wechsel fielen deutliche Worte.

Nach dem unerwarteten 2:1-Sieg in Hannover schlug Coach Schwartz mit seinem Team hart auf und kassierte gegen Darmstadt eine 1:6-Pleite. "Wir müssen uns für die zweiten 45 Minuten bei unseren Fans entschuldigen", sagte der Trainer nach dem Spiel. "Es war fast keine Gegenwehr vorhanden, wir wurden im eigenen Stadion vorgeführt." Selbst eine noch höhere Niederlage sei im Bereich des Möglichen gewesen.

Der SVS zeigte sich 45 Minuten lang bei einem knappen 1:2-Rückstand noch auf Augenhöhe mit den Lilien, ehe ein Treffer nach dem Wechsel die Mannschaft völlig aus dem Tritt brachte. "Nach dem 1:3 sind dann alle Dämme gebrochen. Es war, verglichen mit dem Spiel in Hannover und mit den Leistungen im Training, eine Riesendiskrepanz", wunderte sich Schwartz über die zwei Gesichter seiner Spieler.

"Das war Jugendfußball"

"Für die zweite Halbzeit gibt es keine Worte", schimpfte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: "So dürfen wir uns nicht zu Hause vorstellen und agieren. Das war Jugendfußball. So kannst du in der zweiten Liga nicht bestehen."

Schwartz kommt die Länderspielpause nach dem Debakel jetzt ganz gelegen. Er werde mit seinem Team an vielen Dingen arbeiten. Vor allem das mangelhafte Verhalten in den Zweikämpfen dürfte auf dem Programm stehen. Zudem möchte Schwartz, dass seine Defensive künftig "robuster" zu Werke gehen wird. Wegweisend könnte dabei die Partie am 17. Oktober bei Hansa Rostock werden. Bei einer weiteren Niederlage droht Sandhausen vorerst den Anschluss zu verlieren.