Sandhausen: Diekmeier vor dem Comeback

4:1 siegte der SV Sandhausen in der Länderspielpause gegen den VfB Stuttgart. Für Coach Alois Schwartz war es ein Schritt in die richtige Richtung.

Seit knapp drei Wochen ist Schwartz wieder Trainer des SVS. Der 54-Jährige feierte beim 2:1 in Hannover einen Einstand nach Maß, erlebte dann aber die Woche darauf ein 1:6-Desaster gegen Darmstadt. Am vergangenen Freitag konnte Schwartz wieder zufrieden sein, im Test über zweimal 35 Minuten siegte sein Team mit 4:1 gegen Bundesligist Stuttgart. "Wir haben in unserem Konterspiel mit dem Ball sehr konzentriert gewirkt, der VfB hatte dagegen in der ersten Halbzeit nur eine Torchance", lobte er.

Das Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft auf einem guten Weg zu einer kompakten Einheit ist. Alois Schwartz nach dem 4:1 gegen den VfB

Schwartz, der kräftig durchwechselte, sah sein Team nach einer 3:0-Führung - Arne Sicker (9.), Pascal Testroet (12.) und Christian Kinsombi (39.) trafen - in der Folge in die Defensive gedrängt, mehr als das 3:1 durch Mateo Klimowicz (50.) ließ der Zweitligist aber nicht zu und legte durch Daniel Keita-Ruel (70.) sogar noch einmal nach. "Das Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft auf einem guten Weg zu einer kompakten Einheit ist", resümierte der SVS-Coach.

Nach bereits 20 Gegentreffern tut es auch Not, dass sich der aktuelle Tabellen-16. stabilisiert. Denn nicht zuletzt auf die Abwehr, in die Dennis Diekmeier zurückkehren könnte, wird es beim Gastspiel bei Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ankommen. Die Erkenntnis aus dem Kurz-Trainingslager in Bad Wörrishofen: Der Kapitän, beim Test noch außen vor, hat seine muskulären Probleme überwunden und ist ein Startelf-Kandidat.