Sandhausen-Coach Schwartz braucht einen "dreckigen Sieg"

Der Tabellenvorletzte SV Sandhausen will mit einem Sieg in Düsseldorf in die Rückrunde starten und auf den Relegationsplatz springen. Mit ein wenig Glück und einem "dreckigen Sieg".

Vermisst das Spielglück bei seinem Team: Sandhausen-Trainer Alois Schwartz. imago images/RHR-Foto