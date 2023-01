Sandhausen-Boss Machmeier stärkt Trainer Schwartz den Rücken

Der SV Sandhausen ist Schlusslicht der 2. Liga. Präsident Jürgen Machmeier stärkte Trainer Alois Schwartz vor dem Rückrundenstart aber den Rücken.

"Am Tabellenstand trägt Alois Schwartz keine Schuld", sagte Machmeier in einem Interview mit der "Rhein-Neckar-Zeitung" klipp und klar. Deshalb stelle sich auch nicht die Frage, ob der SVS im Fall der Fälle mit Schwartz eine Etage tiefer gehen würde: "Wir werden die Klasse halten", ist Machmeier überzeugt.

Vielmehr sei die sportlich unbefriedigende Hinrunde auf die vielen verletzten Stammspieler zurückzuführen. Von diesen werden die meisten zum Rückrundenstart am kommenden Sonntag bei Arminia Bielefeld (13.30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Zudem wurden in der Winterpause laut Machmeier die richtigen personellen Veränderungen vorgenommen. Zwei Akteure, die den Teamspirit störten, haben den Verein verlassen, hinzu kamen Verstärkungen auf Positionen, die in der Hinrunde Probleme bereitet hatten.

"Halten die Augen offen" - Sandhausen sucht noch einen Stürmer

Um den Klassenerhalt noch zu realisieren, halten die SVS-Verantwortlichen allerdings weiter die Augen offen: "Wir sind noch auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Doch den Stürmer, den wir suchen, suchen zehn andere Vereine in der zweiten Liga auch", sagte Machmeier.

Im Tabellenkeller der 2. Liga geht es sehr eng zu. Der Rückstand von Schlusslicht Sandhausen (16 Punkte) auf den Elften 1. FC Nürnberg (19 Punkte) beträgt nur drei Zähler. Der Auftakt hat es für die Kurpfälzer aber in sich: Bielefeld belegt mit nur einem Punkt mehr den Abstiegs-Relegationsrang 16. Unter der Woche darauf empfängt der SVS dann im Pokal-Achtelfinale den SC Freiburg (7. Februar, 18 Uhr), ehe es ein paar Tage später zur heimstarken Fortuna aus Düsseldorf geht (12. Februar, 13.30 Uhr). Mit dem Karlsruher SC (1. Februar, 13.30 Uhr) und dem Gastspiel beim 1. FC Nürnberg (25. Februar, 13 Uhr) warten dann zwei weitere Gegner aus der gefährdeten Zone.