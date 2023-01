Sandhausen bindet Christian Kinsombi langfristig

Mittelfeldspieler Christian Kinsombi hat seinen Vertrag beim SV Sandhausen langfristig verlängert und hofft damit "ein positives Zeichen senden zu können." Der SVS kann im Abstiegskampf auf einen weiteren Stammspieler setzen.

Seit Christian Kinsombi im Sommer 2021 an den Hardtwald wechselte, kam der 23-jährige Mittelfeldspieler auf 35 Einsätze für die Schwarz-Weißen, wobei der gebürtige Räckelwitzer in der aktuellen Spielzeit in 17 Partien auf dem Feld stand und 14 davon von Beginn an bestreiten durfte (vier Tore, drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,46 - Winter-Rangliste "auffällig").

"Christian Kinsombi hat sich in den letzten 18 Monaten zu einem Stammspieler entwickelt. Deshalb sind wir froh, mit ihm einen jungen und hungrigen Spieler an den Verein binden zu können", freut sich Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen, zur Vertragsverlängerung auf der vereinseigenen Website.

Schwartz glaubt an "die nächsten Schritte" bei Kinsombi

Cheftrainer Alois Schwartz weiß, dass man mit Kinsombi einen "hochtalentierten Spieler" in den eigenen Reihen habe, "der in den letzten Monaten gut gespielt und sich enorm weiterentwickelt hat." Schwartz glaubt daran, dass Kinsombi "die nächsten Schritte" beim SVS machen kann, wenn er sein Potenzial ausschöpft und weiterarbeitet.

Die Verlängerung fühlt sich gut an. Christian Kinsombi

"Die Verlängerung fühlt sich gut an. Ich bin froh, dass wir mit der Entscheidung ein positives Zeichen senden können." In der Rückrunde wolle er seine Leistung bestätigen und damit die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen. Die Sandhäuser befinden sich nach der Hinrunde auf Tabellenplatz 18 und sind damit das Liga-Schlusslicht. Durch Kinsombis Verlängerung hofft der Verein, ein Zeichen an die Mannschaft setzen zu können, um gestärkt in die zweite Hälfte der Saison zu starten.