Sander schrammt am Sieg vorbei - Kristallkugel für Odermatt

Andreas Sander feiert mit 33 Jahren in Aspen den ersten Podiumsplatz seiner Weltcup-Karriere. Lediglich der Schweizer Überflieger Marco Odermatt lag hauchdünn vor dem Deutschen.

Unter der Sonne von Aspen streckte Andreas Sander den Zeigefinger in die Höhe, auch wenn im Ziel Zentimeter zum ganz großen Wurf fehlten. Hauchdünn verpasste der 33-Jährige beim Super G im US-Nobelskiort den Sieg, feierte aber im 180. Anlauf den ersten Podiumsplatz seiner Weltcup-Karriere. Sander wurde Zweiter hinter dem Schweizer Überflieger Marco Odermatt, der sich die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Disziplinwertung sicherte.

Sander (Ennepetal), 2021 Vizeweltmeister in der Abfahrt, hatte in Colorado ganze fünf Hundertstelsekunden Rückstand zu Odermatt. Dritter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,34 Sekunden), der am Samstag durch seinen sechsten Saisonsieg in der Königsdiziplin den Abfahrtsweltcup gewonnen hatte.

Odermatt gewinnt fünf Super G

Doppelweltmeister Odermatt entschied als erster Rennläufer der Geschichte fünf Super-G-Weltcups in einer Saison für sich. Nach seinem Erfolg in den Rocky Mountains hat der 25-Jährige auch beste Karten für den Gewinn der Gesamtwertung.

Sanders bislang bestes Weltcup-Ergebnis war ein vierter Rang gewesen, der WM-Neunte von Courchevel sorgte für das erste deutsche Super-G-Podium seit Februar 2020. Damals war Thomas Dreßen in Saalbach-Hinterglemm Dritter geworden.

Romed Baumann (Kiefersfelden) wurde guter 13., Josef Ferstl (Hammer) enttäuschte auf Rang 34. Dominik Schwaiger (Königssee) schied aus.

