Sander beim Training auf der Saslong gestürzt: "Glück im Unglück"

Gröden, Alta Badia und Val d'Isere sind die nächsten Stationen der Alpinen. Der DSV gab am Dienstag seine Aufgebote für die Weltcups bekannt. Entwarnung gab es nach einem Trainingssturz von Andreas Sander.

Andreas Sander ist im ersten Training zur Weltcup-Abfahrt in Gröden heftig gestürzt. Bei dem Unfall im unteren Teil der Saslong-Piste kam der 34-Jährige am Dienstag aber verhältnismäßig glimpflich davon, wie er selbst berichtete. Er könne Entwarnung geben, sagte Sander in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes. "Die Knie fühlen sich gut an. Nacken, Brustwirbelsäule und Gesäß, da habe ich mir sicher ein paar Prellungen geholt. Die sind natürlich schmerzhaft, gerade jetzt im Ziel spüre ich das. Aber so wie es jetzt gerade ausschaut, habe ich Glück im Unglück gehabt."

Nachdem die bisher geplanten Speedrennen am Matterhorn und in Beaver Creek in den USA witterungsbedingt abgesagt werden mussten, stehen in dieser Woche in Gröden die ersten zwei Abfahrten der Saison am Donnerstag (Ersatz Zermatt-Cervinia) und Samstag sowie ein Super-G am Freitag (alle jeweils 11.45 Uhr) auf dem Programm.

Dreßen verzichtet auf Super-G

Neben Sander hat der DSV auch dessen Teamkollegen Romed Baumann, Thomas Dreßen, Josef Ferstl, Simon Jocher und Luis Vogt gemeldet. Dreßen will bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause nur die zwei Abfahrten bestreiten und auf den Super-G noch verzichten.

Baumann berichtete nach dem Training: "Die Sprünge waren zum Teil am Limit, der zweite Sprung ist relativ weit gegangen. Ich denke, dass sie nach dem ersten Training nacharbeiten werden. Es geht sehr viel um Aerodynamik, dass man kompakt bleibt und das Tempo mitnimmt, wo immer es geht. Und natürlich ist wie immer die Ciaslat-Wiese das große Kriterium auf der Saslong."

Riesenslaloms in Alta Badia

Sonntag und Montag (jeweils 10 Uhr) folgen im italienischen Alta Badia zwei Riesenslaloms. Hier werden Anton Grammel, Fabian Gratz, Alexander Schmid und Jonas Stockinger an den Start gehen.

Speedfahrerinnen in Val d'Isere

Die Frauen - für den DSV Kira Weidle, Emma Aicher und Kathrin Hirtl-Stanggaßinger - kämpfen am Samstag (10.30 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) in Val d'Isere (Frankreich) in Abfahrt und Super-G um Weltcup-Punkte. "Der Einstieg in St. Moritz war noch nicht ganz zufriedenstellend. Deshalb freue ich mich, dass in Val d'Isere gleich die nächste Chance kommt", sagte Weidle, die in der Schweiz nach Platz 26 im Super-G in der Abfahrt Neunte geworden war.

Auch Aicher freut sich nach ihrem sechsten Platz in der Abfahrt von St. Moritz auf die nächsten Rennen. "Für mich ist das wieder einmal eine neue Strecke. Das wird sicher spannend", sagte die 20-Jährige. Sie sei zuletzt "sehr zufrieden" mit ihrer Leistung gewesen: "Das Rennfahren hat mir richtig viel Spaß gemacht."