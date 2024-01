Sanchos gute Bilanz gegen Köln: Wiedersehen macht Freude

Eine lange Eingewöhnungszeit braucht Jadon Sancho bei Borussia Dortmund nicht: Auf die Vorlage beim Debüt in Darmstadt folgte für den Rückkehrer am Dienstagabend das herzliche Wiedersehen mit den BVB-Fans beim jährlichen Fanclub-Neujahrsempfang im Stadion. Am Samstag ist er mit seinem Klub in Köln gefordert.

Erfolgreiches Debüt in Darmstadt: Jadon Sancho ist offenbar schnell wieder in Dortmund angekommen. Getty Images

Lothar Matthäus erinnert die Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB an die Heimkehr eines verlorenen Sohnes - und ganz von der Hand zu weisen ist der Vergleich nicht, wenn man sich die Bilder der vergangenen Tage vor Augen ruft: Der 23-Jährige, der bei Manchester United zuletzt massiv in Ungnade gefallen war, wurde herzlich von seinem Trainer Edin Terzic empfangen, schloss später seinen Kumpel Marco Reus in die Arme - und legte ihm beim 3:0-Erfolg in Darmstadt prompt einen Treffer vor. Ganz wie zu alten Zeiten.

Auch das Wiedersehen mit den Fans, die am Dienstagabend beim jährlichen Fanclub-Neujahrsempfang ins Stadion gekommen waren, um dort Zeit mit ihren Idolen zu verbringen, fiel - glaubt man den vom Klub übermittelten Bildern - harmonisch aus. Darauf ist zu sehen, wie Sancho vor dem Fernseher sitzt, einen Controller in den Händen hält und gemeinsam mit Anhängern des BVB bestens gelaunt ein Fußballspiel auf der Konsole zockt.

Schöne Bilder und spielerische Impulse

Nicht einmal eine volle Woche ist Sancho nun in Dortmund. Doch bereits jetzt kann man festhalten, dass sich das, was sich beide Seiten von dem halbjährigen Leihgeschäft versprochen haben, eingetreten ist. Sanchos (Spiel-)Freude ist zurück, der BVB profitiert in Form von schönen Bildern und - noch wichtiger - spielerischen Impulsen, von denen es auch in Darmstadt lange Zeit deutlich zu wenige gab.

Beim kommenden Auswärtsspiel in Köln (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll Sancho wieder seinen Teil zum erwünschten Erfolg beitragen. Vermutlich erneut als Joker, denn dass der kreative Dribbler in nur einer Woche Mannschaftstraining sich jene Wettbewerbshärte holt, die er in den vier für ihn spielfreien Monaten in Manchester verloren hat, ist unwahrscheinlich. Doch allein seine Präsenz verleiht dem BVB in der ersten gemeinsamen Woche nach der Rückkehr jene Leichtigkeit, die in der Hinrunde oft fehlte.

Vier Scorerpunkte in vier Partien gegen Köln

Seine persönliche Bilanz gegen den 1. FC Köln jedenfalls kann sich sehen lassen: In vier Duellen gegen die Domstädter sammelte Sancho vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists). Immerhin drei der vier Partien gewann der BVB, darunter beide Auswärtsspiele in Köln (3:2, 3:1).

Die Dortmunder Gesamtbilanz ist dagegen ausbaufähig: Von den jüngsten acht Spielen in Köln gewann der BVB nur zwei (drei Remis, drei Niederlagen). Seit drei Spielen ist der BVB sogar sieglos in der Domstadt (zwei Remis, eine Niederlage). Da kommt Sanchos Rückkehr also gerade recht.