Sancho vor Rückkehr: Was andere Comebacks beim BVB brachten

Mario Götze (2009-2013 und 2016-2020)

Der aus der Dortmunder Jugend stammende Mario Götze machte von seinem Debüt 2009 bis zum Jahr 2013 insgesamt 83 Bundesligaspiele für Schwarz-Gelb, in denen ihm 22 Tore und 32 Vorlagen gelangen. Im Anschluss wechselte er zum FC Bayern, für den er in 73 Einsätzen in der Liga 22 Treffer markierte. Nach seiner BVB-Rückkehr am 21. Juli 2016 lief er in vier Spielzeiten weitere 75-Mal in der Bundesliga auf (13 Tore, 12 Assists). imago images/Team 2