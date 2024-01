Sancho-Verbleib in Dortmund wohl schwer zu realisieren

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Erwartungen an eine feste Verpflichtung von Jadon Sancho im Sommer gedämpft. "Realistisch betrachtet ist die Chance nicht allzu groß. Für uns war es wichtig, diesen Spieler für ein halbes Jahr auszuleihen. Was im Sommer sein wird, werden wir sehen", sagte Kehl bei "Sky90". Das hohe Gehalt Sanchos sei dabei nur ein Hindernis, das "Ablösepaket" ein anderes - zumal ManUnited 2021 85 Millionen Euro für den 23-maligen englischen Nationalspieler an den BVB überwiesen hatte: "Wenn Jadon sich weiterentwickelt, dann wird es für uns schwer zu realisieren sein, diesen Spieler zu verpflichten."