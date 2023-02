Sancho frenetisch gefeiert - und mit neuer Rolle?

Jadon Sancho hat schwere Zeiten hinter sich. Seit Oktober hatte der 22-Jährige kein Spiel mehr für Manchester United bestritten - nun aber gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Es lief die 63. Spielminute, die Nr. 25 leuchtet grün auf, Jadon Sancho steht bereit und betritt kurz darauf das Spielfeld. Der Empfang des dribbelstarken Offensivspielers fällt herzlich aus, die Fans in Old Trafford singen seinen Namen, "Sancho, Sancho, Sancho", ist überall zu hören - zu dem Zeitpunkt stand es noch 0:0 gegen Nottingham, allerdings befand sich Manchester ob des klaren 3:0-Hinspielerfolgs bereits auf Kurs in Richtung Endspiel.

Später führten Anthony Martial (73.) und Fred (76.) den englischen Rekordmeister zu einem 2:0-Sieg und sorgten so für ein rundumgelungenes Comeback von Sancho. Der hatte seit dem 22. Oktober (1:1 beim FC Chelsea) wegen einer nicht näher definierten "Erkrankung" kein Spiel mehr für ManUnited gemacht.

Was den ehemaligen Dortmunder (104 Spiele, 38 Tore), der 2021/22 für eine Sockelablöse von 85 Millionen Euro nach Manchester wechselte, gehemmt hatte, war nicht so ganz klar. ManUnited-Coach Erik ten Hag betonte noch Mitte Dezember, dass man manchmal nicht wisse, wo Sanchos "Qualitätsabfall" herkam. Der Niederländer hielt sich bedeckt, sprach aber von "Fitness und Stimmung" als Ursachen - und hob hervor, dass den Spieler "so schnell wie möglich zurückholen" wollte.

Neue Rolle für Sancho?

Vor zwei Wochen kehrte Sancho ins Mannschaftstraining zurück und Anfang Februar folgte nun sein Comeback auf dem Platz - und bei so manch einem Fan dürfte die Hoffnung groß sein, dass der 22-Jährige an seine starken Leistungen zu Saisonbeginn (drei Tore in acht Spielen) anknüpft. Ob dieser Fall eintrifft, bleibt abzuwarten, allerdings kann sich Sancho darauf einstellen, dass er nicht mehr ausschließlich auf dem Flügel zum Zug kommt.

So agierte er gegen Nottingham nicht auf dem Flügel, sondern eher zentral. "Ich weiß, dass er als Zehner und auf dem Flügel spielen kann", sagte ten Hag dem englischen "Sky Sports" und ergänzte: "Das können wir nutzen und das mag ich."