Sanchez Flores übernimmt beim FC Sevilla

Enrique "Quique" Sanchez Flores heißt der neue Trainer des FC Sevilla, es ist bereits der dritte in der laufenden Spielzeit. Der erfahrene Coach unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Die Andalusier hatten sich nach anhaltendem Misserfolg erst von José Luis Mendilibar und zuletzt auch von Diego Alonso getrennt. Sevilla war in der Königsklasse als Letzter ausgeschieden und kämpft in La Liga gegen den Abstieg.