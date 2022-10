Sané zurück im Mannschaftstraining - und bereit für Inter?

Um Punkte und Tabellenplätze geht es für den FC Bayern im abschließenden Gruppenspiel am Dienstagabend (21 Uhr) gegen Inter Mailand nicht mehr, wohl aber um 2,8 Millionen Euro, die es als Prämie für einen Sieg gibt. Trainer Julian Nagelsmann wird Wechsel an seiner Startelf vornehmen.

Der Sonntag begann mit einer guten Nachricht für Nagelsmann und die Bayern: Leroy Sané kehrte nach seinem Muskelfaserriss wie geplant ins Mannschaftstraining zurück und erweitert die personellen Optionen für das Duell mit Inter Mailand. Ob der vor seiner Verletzung so formstarke Sané gleich eine Alternative für die Startelf ist oder als Joker herangeführt wird, bleibt einstweilen abzuwarten. Starke 15 Scorerpunkte hat Sané in den Pflichtspielen diese Saison bislang gesammelt, verteilt auf neun Tore und sechs Assists.

Eine komplette Rotation gegen Inter schwebt Nagelsmann nicht vor, so quantitativ üppig ist die Ersatzbank derzeit auch gar nicht bestückt. "Wir werden schon etwas verändern, aber wir müssen abwarten, was in den nächsten zwei Tagen passiert. Es werden wahrscheinlich keine sieben Spieler, die wir rotieren, aber drei, vier vielleicht schon", sagte Nagelsmann im Anschluss an das 6:2 gegen Mainz und fügte an: "Wir haben einige, die viele Minuten in den Knochen haben." Definitiv für eine Pause bietet sich Matthijs de Ligt an, der gegen Mainz zur Halbzeit mit Oberschenkelproblemen in der Kabine blieb. Verschnaufen könnten auch Vielspieler wie Alphonso Davies, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting. Weiter fehlen werden dagegen Manuel Neuer und Thomas Müller, die frühestens gegen Hertha BSC am kommenden Samstag zur Verfügung stehen.

Kahn: "Das wird alles, aber kein gemütliches Freundschaftsspiel"

Umgekehrt dürfen sich zuletzt weniger berücksichtigte Akteure eine Bewährungschance ausrechnen. Kingsley Coman zum Beispiel, dem aufgrund von Sperren und einer Verletzung der Rhythmus fehlt. Dazu Marcel Sabitzer, der seit Leon Goretzkas Comeback meistens bei Anpfiff auf der Bank sitzt, aber auch Ryan Gravenberch und der 17-jährige Mathys Tel, der gegen Mainz immerhin schon seinen dritten Pflichtspieltreffer erzielte.

Vorstandsboss Oliver Kahn ist sicher: "Die, die gegen Inter spielen werden, wollen das Spiel gewinnen. Das wird alles, aber bestimmt kein gemütliches Freundschaftsspiel", während sein Vorstandskollege Hasan Salihamidzic vorab lobt: "Die Jungs haben es in dieser schweren Gruppe wieder mal hervorragend gemacht. 33 Spiele in der Gruppenphase ungeschlagen, ist ein richtig guter Wert." Im September 2017, beim 0:3 bei Paris St. Germain, verloren die Münchner letztmals ein Gruppenspiel, am Tag darauf entließen sie Trainer Carlo Ancelotti.