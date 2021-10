Sané wiederholt sich und seinen banalen "Trick"

Dino Toppmöller hatte schon eine Ahnung: Mit seinem Freistoßtor bei Benfica untermauerte Leroy Sané seine Topform - und zeigte, was auch den Besten nützt.

Plötzlich stand Manuel Neuer mitten in der Hälfte von Benfica Lissabon. Leroy Sané bereitete sich am Mittwochabend gerade auf seinen Freistoß vor, da zeigte sein Kapitän noch irgendetwas an und verschwand dann wieder Richtung Mittellinie. "Next level sweeper keeper!", twitterten die Bayern dazu, die nächste Stufe des mitspielenden Torwarts sei also erreicht.

Doch im Gegensatz zu einigen anderen gehörte dieser Moment in Lissabon nicht dem Torhüter, dessen Ausflug womöglich mit dem vorangegangenen Foul an Robert Lewandowski zusammenhing, letztlich aber ein Rätsel blieb. Nein, dieser Moment gehörte Sané.

Mit viel Schnitt und seinem linken Fuß verwandelte Bayerns Nummer 10 den Freistoß zum 1:0, zum Münchner "Dosenöffner", wie es Aushilfscheftrainer Dino Toppmöller nach dem 4:0-Sieg ausdrückte. Dass es Sané war, der die Dose aufbekam, war kein Zufall; wie er es tat, ebenfalls nicht.

Sané nimmt neue Rolle "herausragend" an

Mit einer herausragenden Vorstellung (kicker-Note 1) untermauerte der vor einigen Wochen noch ausgepfiffene Nationalspieler seine glänzende Form. Gemeinsam mit Bundestrainer Hansi Flick scheint es Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gelungen zu sein, eine Rolle für Sané zu definieren, in der sich dieser ausgesprochen wohlfühlt.

"Leroy spielt in den letzten Spielen ja sehr oft im Halbraum und nicht mehr am Flügel", erklärte Toppmöller. "Das macht er herausragend, weil er ein sehr guter Fußballer ist. Er hatte immer wieder gute Aktionen, hat ein super Positionsspiel gehabt." Er drückte der Bayern-Offensive in Lissabon seinen Stempel auf.

Und der Freistoß? "Den schießt er natürlich sensationell rein", so Toppmöller, der das aber bereits geahnt hatte, nachdem Sané in der 22. Minute einen ruhenden Ball aus eigentlich noch besserer Position einen Meter übers Tor geschossen hatte. "Ich habe auf der Bank gesagt: 'Also, gestern hat er jeden zweiten reingemacht, also müsste der jetzt reingehen.'"

"Ich übe diese Freistöße, seit ich in Manchester bin"

Sanés "Freistoßtrick" ist nämlich ein ganz banaler: Er übt. "Ich trainiere relativ viele Freistöße", sagte er am Mittwoch, und wenn man diese Aussage mit welchen von 2018 und 2019 vergleicht, wird klar, was das bedeutet. "Ich übe diese Freistöße, seit ich in Manchester bin", hatte er damals gesagt, als er für ManCity mal in der Champions League gegen Hoffenheim und auf Schalke zwei ins Netz gezirkelt und sogar Cristiano-Ronaldo-Vergleiche heraufbeschworen hatte. Nach England war er 2016 gewechselt.

Und auch im Bayern-Training "nimmt er sich immer die Mauer und schießt dann zehn, 20 Freistöße auf die Kiste", berichtete Toppmöller. "Es ist schön, dass sich das auszahlt." Übung hilft eben auch den Besten am besten. In Lissabon erzielte Sané schon sein zweites direktes Freistoßtor in dieser Saison - bei sechs Pflichtspieltoren insgesamt.