Sané und Werner: Flick erklärt, warum er dem Duo Rückendeckung gibt

Leroy Sané und Timo Werner müssen immer wieder mit deutlicher Kritik an ihren Leistungen leben - Bundestrainer Hansi Flick erklärt, warum er dem Offensiv-Duo volle Rückendeckung gibt.

Es war wieder einer dieser Abende, die nachdenklich stimmen und die eh schon stets lauernden Kritiker noch lauter werden lassen: In Italien spielte Leroy Sané am Samstag schwach, fahrig, ohne Überzeugung und Bindung zum Team (kicker-Note 5). Das ist etwas, was dem Münchner immer mal wieder passiert, und da seine Körpersprache manchmal so ausschaut, als sei er nicht wirklich supersauer auf sich und sein Spiel, ist der 26-Jährige bei Fans und Experten schnell umstritten.

Flick und das "absolutes Vertrauen" in Sané

Nicht aber bei Hansi Flick, seinem Nationaltrainer, mit dem der Flügelflitzer schon beim FC Bayern zusammengearbeitet hat. Am Montag hielt der Bundestrainer ein Plädoyer für seinen Außenbahnstürmer: "Leroy hat enorm gute Qualitäten, er kann ein Unterschiedsspieler sein." Das sind Worte, die genau so zu erwarten waren, aber es sind mehr als nur Lippenbekenntnisse. Flick schafft es, glaubhaft zu versichern, dass er das nicht nur sagt, weil er es der Öffentlichkeit sagen muss, sondern weil er wirklich davon überzeugt ist. Natürlich brauche Sané die Bereitschaft, zu zeigen, dass er aktiv im Spiel ist, Deutschlands ranghöchster Coach versichert aber: "Diese Intensivität kann er locker auf den Platz bringen." Er habe "absolutes Vertrauen" in Sané, und an den Dingen, die der verbessern muss, "sind wir dran".

Flick betont, was bei Sané oft vergessen wird

Das alles heißt wiederum nicht, dass Sané in seinem Heimstadion in München am Dienstag gegen England automatisch wieder in der Startelf stehen wird. "Es muss nicht immer bedeuten, dass man von Anfang an spielt", sagt Flick, "enorm wichtig ist es, dass man mit den Spielern und sich austauscht, dass man weiß, was für Dinge ihn vielleicht auch privat umtreiben." Flick will Sané unterstützen und alle Hilfe geben, "aber auch klare Vorgaben". Generell betont er, was momentan von vielen vergessen wird: "Über weite Strecken der Saison hat er herausragend gespielt."

Werner genauso eine Option wie Havertz

Auch Timo Werner fliegen in Deutschland nicht immer nur Sympathie und Bewunderung entgegen. Doch auch der Chelsea-Stürmer darf sich der Rückendeckung seines Bundestrainers sicher sein: "Bei Timo wird ein bisschen unterschätzt, was er für die Mannschaft tut", erklärt Flick, "da ist die Bereitschaft da, Wege zu gehen, den Gegner unter Druck zu setzen, Räume vor der Abwehr zu schaffen. Er setzt das gut um."

Deshalb könne Werner - wie Kai Havertz - sehr wohl die Position des Stürmers übernehmen. "Kai hat es bei Chelsea sehr gut gemacht, Timo auch", sagt Flick, "beide sind Optionen für uns in der Spitze."