Sané überstrahlt - und "will" selbst nur eines

Nach dem Spieler des Spiels in Mailand musste nicht lange gefahndet werden. Leroy Sané drückte dem erneut erfolgreichen Champions-League-Start des FC Bayern seinen individuellen Stempel auf, blieb aber selbst nüchtern.

Erst war Leroy Sané an diesem Mailänder Spätsommerabend herrlich von Joshua Kimmich im Rücken der Inter-Abwehr via fein gestreicheltem Zuspiel gefunden worden - eine wunderbare Ballmitnahme samt coolem Abschluss besorgte hier in der 25. Minute das 1:0. Und nach einem doppelten Doppelpass mit Kingsley Coman hielt der Nationalspieler auch den Großteil der Aktien am 2:0. Sein final scharfer Querpass konnte von Danilo d'Ambrosio nicht mehr geklärt, sondern nur ins eigene Netz bugsiert werden (66.).

Doch nicht nur das fiel auf: Sané, zusammen mit Coman, dem im Vergleich zum 1:1 bei Union Berlin wieder in die Startelf zurückgekehrten Thomas Müller und Sadio Mané, war steter Aktivposten im Spiel der weitestgehend überlegenen Münchner. Der 26-Jährige legte eine hohe Aktivität an den Tag, holte sich Bälle auch mal in der eigenen Hälfte und zeigte etliche Dribblings.

Sané selbst verhielt sich direkt nach Spielschluss beim Gespräch mit DAZN aber höchst bescheiden, ihm gehe es nicht darum, extra hervorgehoben zu werden: "Im Endeffekt geht es nur darum, dass ich immer ein gutes Spiel abliefern will. Ich will ein gutes Gefühl haben und froh vom Platz gehen." Beim 1:0 etwa habe der Offensivmann "einfach den Raum gesehen" - und das habe ja dann alles "gut geklappt".

Reife Münchner

Gut geklappt habe aus Sicht von Julian Nagelsmann, der seinem Schützling Sané bei der Auswechslung und nach Spielschluss Umarmungen spendiert hatte, allgemein der Auftritt seines Teams in Mailand: "Die Bereitschaft war von allen da. Ich finde, dass wir recht reif gespielt haben, auch wenn man natürlich noch etwas besser machen kann. Das haben sich die Jungs verdient. Die Energie war gut."

Und das Resultat war ebenfalls top, auswärts in Mailand gewonnen und damit außerdem eine beeindruckende Serie verlängert zu haben: In den vergangenen 17 (!) Spielzeiten in der Königsklasse hat es für den deutschen Rekordmeister nur einen Gegentreffer im Startspiel gegeben, 2012 beim 2:1 gegen Valencia. Die Null steht also auch weiterhin nach diesem Ergebnis am Mittwoch. Generell ist Bayern in der Gruppenphase zudem seit stolzen 29 (!) Spielen ungeschlagen, 26 Siegen stehen drei Remis seit dem 0:3 bei PSG 2017 gegenüber.

Nun wartet auf den FCB zunächst das Bundesliga-Heimspiel gegen den noch sieglosen VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ehe am kommenden Dienstag (21 Uhr) ein Königsklassen-Kracher anberaumt ist: Der an diesem Spieltag mit einem 5:1 gegen Viktoria Pilsen erfolgreichen FC Barcelona um den im Sommer aus München gewechselten Torgarantan Robert Lewandowski stellt sich dann in der Allianz-Arena vor. Nagelsmann fiebert diesem Highlight bereits entgegen - auch dem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling: "Ich freue mich auf Robert, nicht zwingend als Gegenspieler, weil er sehr gut ist, aber als Mensch. Das wird ein spannendes Spiel."