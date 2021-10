LIVE! Holt sich Real Sociedad Platz 1 zurück?

Real Sociedad spielt bisher eine tolle Saison und stand vor dem aktuellen Spieltag auf Platz 1. Mittlerweile hat sich Real Madrid an die Spitze gesetzt, doch San Sebastian spielt am Abend noch gegen Bilbao. Ein Punkte würde wieder zum Platz an der Sonne reichen.

Alexander Isak und Alexander Sörloth imago images/Alterphotos