Ter Stegen in Gala-Form: Barças Duselsieg dank Gündogans Geniestreich

Der FC Barcelona hat am Samstagabend einen mehr als schmeichelhaften Auswärtssieg in San Sebastian eingefahren. Die Katalanen brauchten beim späten 1:0 einen ter Stegen in Gala-Form.

In den ersten 30 Minuten wirkte Barcelona so, als hätte die Mannschaft von Trainer Xavi die späte Niederlage im Clasico gegen Real Madrid (1:2) noch nicht verdaut. Auch Antreiber Gündogan, der die Kollegen in der Vorwoche kritisiert hatte, war ein Unsicherheitsfaktor. Real Sociedad rannte ab der ersten Sekunde an, bereits nach 26 Sekunden prüfte Barrenetxea Keeper ter Stegen ernsthaft. In der dritten Minute spielte Koundé den Ball in die Füße von Oyarzabal, der ebenfalls am deutschen Nationaltorhüter scheiterte. Beim folgenden Eckball fehlten Merinos Kopfball nur Zentimeter.

Es blieb ein Spiel auf ein Tor, in dem ter Stegen per bärenstarkem Fußreflex gegen Kubo den Rückstand verhinderte (16.). Neun Minuten später flog Kubo knapp an einer Barrenetxea-Flanke vorbei (25.). Als nach einer halben Stunde auch noch ter Stegen erstmals wackelte, schwante den Barça-Fans Böses (32.).

Nach dem Seitenwechsel tauchte erneut Kubo alleine vor ter Stegen auf, legte den Ball aber im Abseits befindlich rechts am Tor vorbei (55.). In der Folge näherten sich auch Ex-Dortmunder Merino und Barrenetxea wiederholt gefährlich an (66., 71.). Real Sociedad, zuvor mit 20 Toren aus elf Ligaspielen, betrieb Chancenwucher und sollte bis zum Abpfiff den Ball nicht mehr an ter Stegen vorbeibugsieren.

Urplötzlich kommt Barcelona auf

Alles schrie nach einem 0:0, ehe Barcelona ab der 90. Minute urplötzlich Druck aufbaute - und die Basken wackelten. La Real zog sich mehr und mehr an den eigenen Strafraum zurück. Dem Gewaltschuss von Araujo (90.) folgte die Riesenchance für Gavi, den Joker Pedri mustergültig bedient hatte (90.+1). Und dann lag der Ball im Netz: Gündogans überragender Ball hinter die Kette wurde von Araujo per Kopf durch die Beine von Alex Remiro bugsiert (90.+2).

Die Fahne war oben und das Bangen begann - doch der VAR gab tatsächlich grünes Licht. Durch den mehr als schmeichelhaften Auswärtssieg lässt Barcelona den Rückstand auf Spitzenreiter Giron (vier Punkte vor) und Real Madrid (ein Zähler vor, am Sonntag im Einsatz) zumindest nicht anwachsen.

Am kommenden Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) will Barcelona gegen Donezk in Hamburg das Achtelfinal-Ticket in der Champions League lösen, ehe das Heimspiel gegen Alaves ansteht.