Glücklicher Sieg in San Sebastian: Barça wieder Zweiter

Nach dem Europa-League-Aus gegen Frankfurt und der Pleite gegen Kellerkind Cadiz hat Barcelona einen wichtigen Sieg in San Sebastian eingefahren. Gegen anfangs nachlässige Gastgeber reichte eine frühe Führung und anschließend konzentrierte Abwehrleistung.

Im Vergleich zum enttäuschenden 0:1 gegen Cadiz brachte Xavi vier Neue: Dani Alves, Araujo, Piqué (Rückkehr nach Adduktorenverletzung) und Aubameyang ersetzten Dest, Garcia, Lenglet und Depay, die alle auf der Bank Platz nahmen.

Es entwickelte sich ein deutlich besserer Auftritt der Blaugrana als gegen Cadiz am Montag - auch, weil San Sebastian nachlässig verteidigte und den Gästen viel Raum zum Kombinieren ließ. Barça ließ sich nicht zweimal bitten und ging nach einem ersten Warnschuss von de Jong (7.) früh in Führung: Dembelé scheiterte erst noch am Pfosten, doch Aubameyang nickte den Rebound, den Ferran Torres erneut scharfmachte, aus nächster Nähe in die Maschen (11.). Alex Remiro musste damit nach sieben Ligaheimspielen ohne Gegentor erstmals wieder hinter sich greifen.

Mit dem Treffer im Rücken schaltete Barcelona nun einen Gang zurück und ließ teilweise auch Real Sociedad kommen, das sich gegen eine dichte Defensive - Dani Alves schob beispielsweise oft ins Zentrum, um den Raum zu verengen - schwertat. Barça blieb mit Halbchancen am Drücker (Ferran Torres, 16., de Jong, 29.), ehe Sörloth den ersten Torschuss der Gastgeber markierte (35.).

Isak und Sörloth verpassen Ausgleich

Vor der Pause verpassten Ferran Torres (39.) und Aubameyang (40.) jeweils knapp, während San Sebastian besser ins Spiel fand. Nach Zusammenspiel mit Sörloth hatte Isak die erste Großchance der Hausherren auf dem Fuß, vergab aber fast schon kläglich (44.).

Unterbrechung nach Glasflaschen-Wurf

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Real Sociedad die erste gute Gelegenheit, diesmal verschenkte Sörloth den Ausgleich (47.). Danach unterbrach Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande das Spiel für mehrere Minuten, nachdem eine Glasflasche aufs Feld geworfen wurde, setzte das Spiel aber nach Absprache mit den Verantwortlichen fort.

Die zweite Hälfte ging für Barça nicht gut weiter: Innenverteidiger Araujo musste nach 55 Minuten verletzt raus, Dani Alves folgte ihm elf Minuten später verletzungsbedingt. Piqué, der schon in Hälfte eins mehrfach Probleme mit den Adduktoren signalisierte, hielt dagegen durch. Die Gäste gaben das Spiel aber immer mehr aus der Hand, und Real Sociedad musste sich so langsam über Chancenverschwendung etwa durch Sörloth (59.) und Januzaj (70.) ärgern.

Auf der Gegenseite vergab Gavi ebenso fahrlässig (73.), ehe es in die Schlussphase ging, in der Barça besonders auf die Defensive bedacht war. Real Sociedad kam nur durch Zaldua zum Abschluss, in der zehnminütigen Nachspielzeit wollte nichts so recht gelingen - auch weil die Gäste resolut und konzentriert verteidigten.

Barça ist gleich am Sonntag (21 Uhr) wieder gefordert - zum Nachholspiel gegen Rayo Vallecano. Am Sonntag darauf (18.30 Uhr) ist Rayo dann Gastgeber von San Sebastian.