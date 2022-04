Sanés Frust-Abgang - "Keiner, der sagt: Jetzt geht's los"

Leroy Sané ließ gegen Augsburg einer unglücklichen Leistung einen unglücklichen Abgang folgen. Julian Nagelsmann zeigte zumindest teilweise Verständnis.

Sollte Leroy Sané am Dienstag gegen Villarreal in der Startelf stehen, wäre das eine dicke Überraschung. Der Nationalspieler des FC Bayern lieferte am Samstag gegen den FC Augsburg (1:0) die nächste schwache Vorstellung ab - und sorgte mit dem Abgang nach seiner Auswechslung in der 65. Minute für eine weitere Schlagzeile, auch wenn Julian Nagelsmann "keine daraus machen" wollte.

Anstatt auf dem Weg zur Bank mit seinem Trainer abzuklatschen und sich dann auf diese zu setzen, musste Nagelsmann für einen kurzen Handschlag zu Sané gehen, ehe dieser direkt in den Katakomben verschwand. "Da bin ich nicht sauer", beschwichtigte Nagelsmann hinterher. "Es ist mir auch egal, ob der Handklatscher jetzt megaemotional war. Das ist mir wirklich wurscht. Wenn ich ausgewechselt worden wäre, wäre ich dem Trainer auch nicht um den Hals gefallen und hätte gesagt: 'Was für ein geiler Typ bist denn du eigentlich?' Ich wäre auch sauer auf mich."

Nagelsmann über Sané: "Einer, bei dem sich die Geister scheiden"

Warum Sané seit einigen Wochen seine starke Hinrundenform verloren hat, scheint Nagelsmann auch nicht ganz klar zu sein. "Dass er besser spielen kann als die letzten zwei Spiele, das weiß er. Momente, in denen es mal nicht 100-prozentig gut lief, hat er ja immer wieder gehabt in seiner Karriere. Er hat aber auch eine ganz lange Hinrunde gehabt, die unglaublich stabil war." Da werde er auch "wieder hinkommen. Meine volle Unterstützung hat er, meine maximale Empathie und Sympathie auch."

Den "Typ Leroy Sané" möge er "unglaublich gerne", betonte Nagelsmann. "Das ist schon einer, bei dem sich die Geister ein bisschen scheiden, weil er manchmal eine Ausstrahlung hat, die man nicht richtig deuten kann. Man hat immer den Drang, dass alle Menschen um einen herum genauso sind wie man selber. Dann sagt man: 'Ja, okay, das ist ein guter Typ.'"

Sané sei "extrem lässig, witzig, sehr lebensfroh", aber "natürlich keiner, der aus der Kabine raussprintet, erstmal den Rasen umpflügt und sagt: 'Gebt mir den Ball, jetzt geht's los.'" Stattdessen müsse er angetrieben werden. "Du musst schon sagen: 'So, Leroy, jetzt geht's los.'" Bei diesem Charakterzug habe man als Trainer zwei Optionen: "Entweder du regst dich immer auf und sagst: 'Gott, komm jetzt, leg los.' Oder du akzeptierst ihn, wie er ist als Mensch, und schaust einfach, wie intelligent er ist, was er für einen ersten Kontakt hat, was er für einen Torabschluss hat." Sanés "unfassbare" Qualität dürfe man nicht vergessen.

Gegen Villarreal wird Nagelsmann voraussichtlich zunächst trotzdem auf sie verzichten. Eine weitere Abgang-Schlagzeile würde er sich und Sané damit schon mal ersparen.