Sanés Entwicklung und das Umwandeln der negativen Energie

Sein Start beim FC Bayern hat ihm selbst nicht gefallen. Aus dem sportlichen Tief hat sich Leroy Sané aber Stück für Stück befreit. Eine neue Position. Viel Vertrauen vom Trainer. Positives Denken. Und persönliche Erfolgserlebnisse haben dabei geholfen.

Damit muss ein Spieler erstmal umgehen können, wenn er von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Arjen Robben musste die Erfahrung einst machen - Leroy Sané auch. Es gab viele Zweifler, ob es der knapp 50 Millionen Euro teure Offensivspieler packt beim FC Bayern. Momentan läuft es ganz gut für ihn. Er hat die Situation angenommen, zudem von Trainer Julian Nagelsmann die absolute Rückendeckung und das Vertrauen erhalten. Vertrauen, das es braucht und das in Zahlen so aussieht: Zehnmal - bei zwölf Spielen - stand er in der Liga in der Startelf, in der Champions League in jeder der vier Partien.

Dann wäre ich schon ein bisschen blind, wenn ich sage, ich habe eine gute Saison gespielt. Leroy Sané über 2020/21

Und Sanés Quoten können sich durchaus sehen lassen. Sieben Scorerpunkte sammelte er im nationalen Wettbewerb, acht im europäischen. Das ist gut. Und das ist es, was sich die Verantwortlichen an der Säbener Straße von ihm erwarten. Damit wird er auch seinen eigenen Ansprüchen gerecht. Der 25-Jährige weiß, dass, "wenn etwas Negatives passiert", man Stärke zeigen müsse, um "sich davon nicht unterkriegen zu lassen". Er sei der Typ, der versuche, diese "negative Energie in positive" umzuwandeln. Das ist fürs Erste gelungen. "Ich fühle mich körperlich sehr wohl", sagt Sané, "und bin gut im Rhythmus drin."

Wichtig für ihn ist es, nach seinem Kreuzbandanriss von vor zwei Jahren und den Startschwierigkeiten in der vergangenen Saison, endlich mal wieder konstant auf dem Feld zu stehen und seinen Beitrag zum Erfolg leisten zu können. "Mit der Leistung in der letzten Saison war ich nicht zufrieden", gibt er zu: "Dann wäre ich schon ein bisschen blind, wenn ich sage, ich habe eine gute Saison gespielt."

Er wusste aber um sein Standing im Klub, versuchte, mental positiv zu bleiben, und sammelte mit Torbeteiligungen Selbstvertrauen. "Einige haben gesagt, die Vorlage für Lewandowski gegen Hertha" sei ein Schlüsselmoment gewesen, aber das "war nur eine Aktion, davon kann man sich nicht allzu sehr hochziehen".

Trainer Nagelsmann gab ihm eine etwas andere Position, lässt Sané nun etwas zentraler spielen, nicht nur entlang der Bande. Es scheint so, als würde sich der flinke Offensivmann dort wohler fühlen. Mit mehr Einfluss auf die Angriffe. Und nicht zuletzt eben auch mit mehr Erfolgserlebnissen.