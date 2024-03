Trotz Berardi-Tor: San Marinos quälende Durststrecke geht weiter

Die fast genau 20 Jahre andauernde Negativserie San Marinos geht weiter - und das trotz eines Treffers von Filippo Berardi.

In Filippo Berardi hatte San Marino seine ganzen Offensivhoffnungen gelegt. Und wurde in dieser Hinsicht auch nicht enttäuscht: Per Foulelfmeter brachte der 26-jährige Stürmer die Kleinstrepublik im Freundschaftsspiel gegen St. Kitts und Nevis in Führung (21.). Doch dann machten die Gäste aus der Karibik ernst. Tyquan Terrell (31.), Andre Burley (45.) und Harry Panayiotou (49.) drehten die Partie am Mittwochabend in ein 3:1 aus Sicht der Gäste.

Enttäuschung im Stadio Olimpico di Serravalle beim Debüt vom Roberto Cevoli als Nationaltrainer. Die quälend lange Durststrecke San Marinos setzte sich fort. Der Weltranglistenletzte wartet weiter seit fast 20 Jahren auf einen Sieg. In nun 202 offiziellen Länderspielen ging San Marino nur ein einziges Mal als Gewinner von Platz: Am 28. April 2004 beim 1:0 gegen Liechtenstein.

Will der Mini-Binnenstaat nicht zwei Jahrzehnte Tristesse vollenden, hat er nur noch eine Chance: Am Sonntag (20.45 Uhr) geht es ein weiteres Mal daheim gegen St. Kitts und Nevis, das als 147. des FIFA-Rankings 63 Plätze besser postiert ist als San Marino (210.).

Auch dann werden die Hoffnungen wieder auf Berardi ruhen. Dank des Angreifers des Serie-C-Teams US Vibonese hat San Marino nun schon in vier Partien in Folge ein Tor erzielt - einmalig in der Geschichte des Kleinstaats im Norden Mittelitaliens. In der ewigen Torjägerliste San Marinos liegt er mit gerade einmal drei Länderspieltoren auf dem zweiten Platz. Bis hin zur nicht mehr aktiven Nummer eins Andy Selva fehlen noch fünf Treffer.