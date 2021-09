Jubilar Moukoko mit Doppelpack: Neuformierte U 21 feiert klaren Sieg

Deutschlands neuformierte U-21-Nationalmannschaft hat sich im ersten Spiel der EM-Qualifikation klar gegen San Marino durchgesetzt. Der jüngste Debütant aller Zeiten netzte beim halben Dutzend an Toren binnen kürzester Zeit doppelt ein.

Krauß eröffnet den Debütantenball

Bereits nach vier Minuten ging die im Vergleich zum 1:0 im jüngsten U-21-EM-Finale gegen Portugal neuformierte Elf von Trainer Stefan Kuntz in Führung: Debütant Krauß kam nach Moukokos Kraftakt an den Ball, fackelte nicht lange und wuchtete das Leder mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Tor. Im Anschluss entwickelte sich die erwartete Partie: Deutschlands U 21 kombinierte sich immer und immer wieder nach vorne - nach 19 Minuten stand es auch schon 2:0. Kapitän Burkardt schob nach schönem Doppelpass mit Appelkamp locker ein.

Über weite Phasen der ersten Hälfte ging es so weiter: Deutschland kombinierte nach vorne, kam aber wie Krauß (12.) und Massimo (25.) zunächst nicht mehr an San Marinos Keeper Colombo vorbei. Obendrein verspielten die DFB-Junioren ein ums andere Mal gute Gelegenheiten zu leichtfertig.

Drei Tore in vier Minuten - auch Burkardt trifft doppelt

In den letzten Minuten der ersten Hälfte ging es aber noch einmal turbulent zu: Innerhalb von nur vier Minuten erhöhte Deutschlands U 21 auf den 5:0-Pausenstand. Der bis dahin eher blasse Moukoko mit einem Doppelschlag (39., 41.) und Kapitän Burkardt, der ebenfalls den Doppelpack schnürte (43.), ließen San Marinos Defensive innerhalb kürzester Zeit alt aussehen.

Für Moukoko, der mit 16 Jahren und 286 Tagen zum jüngsten U-21-Debütanten Deutschlands überhaupt avancierte, waren es zeitgleich die ersten Treffer für das Kuntz-Team - was natürlich zugleich einen Rekord bedeutete (jüngster Spieler mit einem Tor bzw. einem Doppelpack).



Joker Leweling sticht

Mit Wiederanpfiff nahmen die DFB-Junioren den Fuß vom Gaspedal. Stattdessen kreierte San Marino erste Gelegenheiten: Pancotti (45.) und Cecchetti (54.) konnten sich aber nicht durchsetzen. Auf der Gegenseite prüfte Moukoko Colombo (53.). Ansonsten entstand kaum Gefahr, das Spiel wirkte zerfahren.

Ein Joker sollte aber noch zustechen: Der eingewechselte Leweling eroberte die Kugel nahe der Mittellinie in der gegnerischen Hälfte und setzte sich trotz zwischenzeitlichen Problemen doch noch durch - aus der Drehung erzielte er das 6:0 (67.), das halbe Dutzend war damit voll. Der Endstand stand bereits fest, der eingewechselte Bauer bescherte San Marino mit einem Fehler (71.) aber noch eine Riesenchance: Dolcini fehlte allerdings eine Fußspitze. So blieb Keeper Mantl ohne Gegentor - und Coach Kuntz durfte ein sauberes 6:0 seiner neuen Mannschaft notieren. Damit steht Deutschland in Gruppe B ganz oben auf Platz eins.



Am Dienstag geht es für die deutsche U 21 in der EM-Qualifikation weiter. Ab 18.15 Uhr (LIVE! bei kicker) müssen die DFB-Junioren in Lettland ran.