Löffelsend trifft zum ersten Mal in der MLS

Der Kölner Jasper Löffelsend absolviert in dieser Saison seine erste Spielzeit in der MLS - und hat nun auch sein erstes Tor geschossen.

Erzielte sein erstes MLS-Tor: Jasper Löffelsend (Archivbild). picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der 24-Jährige traf am Samstag (Ortszeit) beim 2:2 seines Teams Real State Lake gegen die San Jose Earthquakes zum zwischenzeitlichen 1:1. Löffelsend war in der 21. Minute bei einem Tempogegenstoß erfolgreich.

Der frühere Regionalligaspieler (TV Herkenrath, SV Straelen, Bonner SC) war 2020 an die Universität von Pittsburgh gegangen und wurde im diesjährigen Draft in der dritten Runde von den Real State Lake ausgewählt. Damit war Löffelsend als einziger Spieler mit deutschem Pass in der Talentauswahl gezogen worden.

Mit den Real State Lake rangiert Löffelsend derzeit auf dem fünften Platz der Western Conference, womit die Mannschaft aus Salt Lake City in die Play-offs einziehen würde.