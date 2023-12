Draisaitls 15. Treffer: Oilers entscheiden Partie im ersten Drittel

Die Oilers sind weiter im Aufwind. Beim Kantersieg bei den San Jose Sharks traf auch Leon Draisaitl. Das Duell mit Nico Sturm fiel aber aus.

Der Aufwärtstrend der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl in der NHL hält an. Am Donnerstag (Ortszeit) gewann das Team aus Kanada mit 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) bei den San Jose Sharks, fuhr den dritten Sieg nacheinander ein und hat elf seiner vergangenen 14 Partien für sich entschieden. Zum zweiten Mal in dieser Saison gewannen die Oilers eine Partie ohne Gegentreffer. Dabei stand der Sieg bereits nach dem ersten Drittel so gut wie fest.

Kurz vor der ersten Drittelpause traf Draisaitl mit seinem 15. Saisontor zum 4:0 (18.). Zuvor hatten bereits Ryan McLeod (2.), Zach Hyman (11.) und Evan Bouchard (15.) den Puck ins Netz gesetzt, den Endstand stellte Ryan Nugent-Hopkins (30.) her.

Wildcard-Platz in Reichweite - Duell mit Sturm entfällt

Nach dem zweithöchsten Saisonsieg rangieren die Oilers zwar lediglich auf dem fünften Platz der Pacific Division, befinden sich aber nur fünfte Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz der Western Conference, den derzeit die Nashville Predators belegen. Bei den Sharks verpasste Nico Sturm verletzungsbedingt die siebte Partie nacheinander, alle sieben Spiele haben die Sharks verloren.

NHL-Champion gewinnt Spitzenspiel

Die Vegas Golden Knights gewannen das Spitzenspiel gegen die Los Angeles Kings mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Der NHL-Titelverteidiger profitierte von der 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)-Niederlage der Vancouver Canucks gegen die Philadelphia Flyers und weist wie der Tabellenführer der Pacific Division nun 49 Punkte auf, die Kings stehen bei 44 Zählern, haben aber auch ein paar Spiele weniger absolviert.