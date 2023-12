San Franciscos Machtdemonstration - und warum ein wildes Head-Coach-Karussell wartet

Das Spitzenspiel in der NFC wurde eine einseitige Sache, weil die 49ers schlichtweg deutlich stabiler sind als die Eagles. Ein womöglich wildes Head-Coach-Karussell zeichnet sich ab - aber welches sind eigentlich die Top-Kandidaten? Außerdem: Matt Stafford und die Rams bleiben im Play-off-Rennen.

FIRST DOWN: Bereitet euch auf ein wildes Head-Coach-Karussell vor

Das finale Viertel der Regular Season ist nicht nur die Zeit, in der Play-off-Entscheidungen fallen, Teams heiß laufen - oder komplett einfrieren - und über die Draft-Reihenfolge entschieden wird. Etwas, das diese Woche deutlich konkreter wurde, denn mit dem Sieg der Cardinals ist Carolina jetzt zwei Siege von dem dritten Pick entfernt, und die Patriots könnten sogar nächste Woche gegen Mitch Trubisky und die Steelers gewinnen und hätten immer noch den zweiten Pick. Darauf, dass die ersten beiden Picks nach New England und nach Chicago via Carolina wandern, kann man sich nach diesem Spieltag einstellen.

Es ist auch die Zeit, in der Franchises große Weichenstellungen vorbereiten: Es ist die Zeit, in der Head Coaches ihren Hut nehmen müssen, oder sich dieser Schritt zumindest zunehmend konkretisiert.

Lediglich fünf Teams (Arizona, Carolina, Denver, Houston, Indianapolis) verpflichteten in der vergangenen Offseason neue Head Coaches - und mit Frank Reich in Carolina wurde der erste davon bereits entlassen! Nach einer Offseason mit nur fünf ausgetauschten Head Coaches kann man sich in aller Regel auf ein wilderes Coaches-Karussell im Folgejahr einstellen; dass einer dieser nur fünf neuen Coaches bereits entlassen wurde, befeuert das umso mehr.

Schon jetzt wissen wir, dass mit den Panthers und den Las Vegas Raiders zwei Teams auf der Suche sein werden. Die Washington Commanders sind ein relativ sicherer Tipp, um sich in diese Gruppe einzureihen. Auch bei Brandon Staley und den Los Angeles Chargers deutet vieles auf eine Trennung hin.

Podcast #74: NFL Preview Week 13 - Philly-Beef und Packers-Cheese Im Showdown der NFC kommt es zu Revanche und vorgezogenem Championship Game zwischen den Eagles und den 49ers. Wer hat die Nase vorn? Darüber debattieren Kucze, Detti, Jan und Grille ebenso wie über die möglichen Schlüssel zum Sieg der Packers zuhause gegen die Kansas City Chiefs. Hält der Lauf von Jordan Love an? Schafft es Defensive Coordinator Joe Barry, einen effektiven Gameplan gegen Mahomes & Co zu zimmern? Die Situation in Carolina nach dem Rauswurf von Head Coach Frank Reich ist natürlich ebenso Thema. Wie viel Schuld am Chaos trägt Besitzer David Tepper? In guter Tradition gibt es am Ende wie immer die „Upset-Picks" des Spieltags.

Das wären bereits vier Teams, und dann gibt es eine ganze Reihe an Wildcards. Ich vermute, dass die Patriots sich auf die eine oder andere Art und Weise von Bill Belichick trennen werden. Dieses Spiel gegen die Chargers war ein weiterer offensiver Tiefpunkt, nach dem generellen Tiefpunkt gegen die Giants zuvor. Die Patriots-Defense ist immer noch gut, aber Belichick ist der Head Coach, nicht der Defensive Coordinator und so müssen wir - und vor allem die Patriots - ihn auch beurteilen.

Matt Eberflus könnte in Chicago entlassen werden, oder wollen die Bears einen weiteren hoch gepickten Quarterback in die Hände dieses Regimes legen? Häufig gibt es irgendeine überraschende Entlassung - könnte das Mike Vrabel in Tennessee sein? Oder Kevin Stefanski in Cleveland? Vielleicht Robert Saleh bei den Jets?

Und dann ist da die NFC South, auch abseits der Panthers. Irgendwer wird diese Division gewinnen, dieser Head Coach sollte sicher sein. Aber was ist mit Arthur Smith, sollten die Falcons am Ende nur sieben Spiele gewinnen? Ist Dennis Allen sicher, wenn man nach dem Derek-Carr-Deal auf Platz zwei oder drei in der schwächsten Division der Liga landet? Was ist mit Todd Bowles in Tampa Bay, wenn das Baker-Mayfield-Experiment im Niemandsland endet und man ohne Quarterback dasteht?

Ich würde auf sieben bis acht offene Head-Coaching-Posten bis nach der Regular Season tippen. Und das ist ja nur der erste Teil des Ganzen. Denn mindestens genauso spannend wie die Frage danach, welche Teams ihre Richtung und Strategie verändern, ist die Frage danach, welche Kandidaten dafür überhaupt zur Verfügung stehen!

Head Coach Karussell: Die Top-Kandidaten

Was auffällt, ist, dass dieses Jahr mehr spannende Kandidaten auf der defensiven Seite des Balls gibt - nicht, dass Lions-Offensive-Coordinator Ben Johnson noch mehr Unterstützung auf dem Markt bräuchte, aber ein womöglich großer Markt an Teams mit wenigen spannenden Offense-Coaches wird Johnson noch weiter nach oben pushen und könnte auch einige andere Kandidaten nach oben schieben, dazu gleich mehr.

Johnson hätte vermutlich schon im vergangenen Januar einen Head-Coach-Posten haben können, hätte er das gewollt. Doch Johnson nahm seinen Hut aus der Verlosung, als er offensichtlich keinen Posten sah, der ihn vollends überzeugte. Eine Entscheidung mit Weitsicht - und eine, die belohnt werden wird.

Johnson hat über die letzten Jahre die Lions-Offense auf spektakuläre Art und Weise dirigiert und wird sowohl für seine Play-Caller-Qualitäten, als auch für seine Arbeit mit Jared Goff sehr geschätzt. Er dürfte bei vielen Teams auf der Suche der Topkandidat sein.

Die Aktien von Ejiro Evero, seines Zeichens noch Defensive Coordinator bei den Panthers, sind vielleicht nicht ganz so hoch wie die von Johnson.

Mike Macdonald könnte ein legitimer Head Coach Kandidat in der kommenden Offseason sein. Getty Images

Aber auch er hatte Head-Coach-Gerüchte letztes Jahr, ehe er sich für den Posten in Carolina entschied. Auch Evero ist ein schematisch sehr fortschrittlicher Coach, der bereits in Denver letztes Jahr für Aufsehen sorgte.

Er hatte jetzt das Pech, dass er in Nathaniel Hacketts Staff in Denver, und dann unter Frank Reich in Carolina gearbeitet hat. Vielleicht sorgt das aber auch dafür, dass er erst recht selbst den großen Job übernehmen will.

Für mich gehört auch Baltimores Defensive Coordinator Mike Macdonald hier mit dazu. Schematisch muss er sich vor jemandem wie Ejiro Evero nicht verstecken, Macdonald hat lange unter Harbaugh in Baltimore hautnah gesehen, wie man eine Franchise führt und hat den Schritt vom College-Coordinator zum Play-Caller in die NFL auf eindrucksvolle Art und Weise hinbekommen.

Macdonald ist erst 36 Jahre alt, gilt aber schon als jemand, der ein Team anführen, der kommunizieren und der eine Unit auch abseits des Platzes managen kann. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er ein ernsthafter Kandidat im Januar ist.

Head Coach Karussell: Ist ein Jahr zu früh genau richtig?

Spätestens seit dem Erfolg von Sean McVay sind in der NFL Hemmschwellen gefallen, was das Einstellen von jungen Coaches angeht.

Das hat auch die Bereitschaft erhöht, potenziell ein Jahr "zu früh" bei manchen Kandidaten zu sein - gewissermaßen der Versuch, gewisse Trends richtig zu deuten und einen Topkandidaten zu finden, bevor er für alle ersichtlich ein Topkandidat wird.

Einige Beispiele für die kommende Offseason:

Frank Smith (OC, Dolphins): Smith vereint einige sehr attraktive Qualitäten: Er hat auf der offensiven Seite des Balls bereits Offensive Line und Tight Ends gecoacht und er ist seit 2022 Mike McDaniels Offensive Coordinator in Miami, einer er zentralen jungen Offense-Coaches in der NFL aktuell. Und: Smith gilt als jemand, der außergewöhnlich gut darin ist, eine Beziehung zu seinen Spielern aufzubauen.

Bobby Slowik (OC, Texans): Er ist zwar in seinem ersten Jahr als Play-Caller, doch nicht nur leistet Slowik dabei exzellente Arbeit mit C.J. Stroud in Houston: Wer auch immer den "nächsten" Shanahan-Schüler haben will, ist bei Slowik richtig. Von 2017 bis 2022 hat Slowik unter Shanahan in San Francisco gearbeitet, anfangs - wie bereits 2011 bis 2013 in Washington unter den Shanahans - noch auf der defensiven Seite des Balls, dann als Passing Game Coordinator. Gerade angesichts des Mangels an offensichtlichen Kandidaten mit offensiven Background könnte jemand wie Slowik zumindest Interviews bekommen.

Letztes Jahr war Mike Kafka ein Head-Coach-Kandidat. Halten Teams auch nach einer enttäuschenden Giants-Saison daran fest? Getty Images

Mike Kafka (OC, Giants): Insgesamt vier Head-Coach-Interviews hatte Kafka bereits letztes Jahr, mit den Texans und den Cardinals ging es sogar in die zweite Runde. Kafka kommt aus dem Andy-Reid-Tree, war selbst einst Quarterback und hat in der Arbeit mit Quarterback seine größte Expertise. Gleichzeitig aber hat er auch jahrelang Reids Führungsstil hautnah miterlebt, und war in New York Teil einer sehr erfolgreichen offensiven Fusion aus Elementen der Chiefs- und der Bills-Offenses unter Brian Daboll. Dieses Jahr lief vieles schief bei den Giants - vielleicht schlägt dennoch jetzt jemand zu (vielleicht ein Team, das einen Quarterback hoch draften wird?), statt zu warten, bis Kafkas Name wieder in aller Munde ist.

Head Coach Karussell: Wer verdient eine zweite Chance?

Dan Quinn (DC, Cowboys): Hatte schon die letzten beiden Jahre Interviews und scheint nach seinem ersten Head-Coach-Anlauf in Atlanta in erster Linie auf die perfekte Gelegenheit zu warten. Kommt die nicht, bleibt er in Dallas, wo die Energie, die er täglich in die Franchise bringt, ligaweit angepriesen wird.

Mein Eindruck bei Harbaugh war zuletzt, dass sein Interesse an der NFL größer war als umgekehrt.

Raheem Morris (DC, Rams): Bereits 14 Jahre ist es her, dass der heute 47-Jährige in Tampa Bay als Head Coach übernahm. Seitdem hat er unter anderem unter Dan Quinn in Atlanta - wo er als Receiver-Coach und auf der defensiven Seite des Balls gearbeitet hat - und unter Sean McVay bei den Rams gearbeitet und leistet dieses Jahr mit einer sehr jungen Defense gute Arbeit.

Jim Harbaugh (HC, Michigan): Die große Wildcard - mal wieder. Harbaugh wurde in den letzten Jahren vermehrt mit einer Rückkehr in die NFL in Verbindung gebracht, zuletzt konkret 2022 bei den Vikings. Mein Eindruck bei Harbaugh war zuletzt, dass sein Interesse an der NFL größer war als umgekehrt. Ändert sich das dieses Jahr? Die Bears gelten als ein möglicher Kandidat.

Head Coach Karussell: Ist die Zeit jetzt reif?

Eric Bieniemy (OC/Assistant HC Commanders): Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass der kommende Head-Coach-Markt vermutlich nicht gerade offensiv geprägt sein wird, dann ragt ein, nennen wir ihn "langfristiger" Kandidat, besonders heraus: Andy Reids langjährige rechte Hand Eric Bieniemy. Bieniemy kam dieses Jahr nach Washington, um dort als Play-Caller aus Reids Schatten zu treten. Und während sicher nicht alles ideal gelaufen ist, hat er doch einiges aus Sam Howell herausgeholt - und den jungen Quarterback merklich weiterentwickelt. In Washington könnte nach dieser Saison aufgeräumt werden, vielleicht ist Bieniemy ja sogar ein interner Kandidat?

Lou Anarumo (DC, Bengals): Anaroumo war vergangene Offseason bereits in Arizona ein Kandidat und erhielt ein zweites Interview bei den Cardinals, ehe Jonathan Gannon den Job erhielt. Anarumo ist bereits 57 Jahre alt, hat sich über die letzten Jahre aber als einer der spannendsten defensiven Matchup-Coaches etabliert. Anarumo gilt als ruhiger Typ, der dennoch intern eine klare Linie fährt und dementsprechend auch kommuniziert. Gibt es eine Franchise, die diesen ruhigen, von Erfahrung geprägten Führungsstil sucht? Dann könnte Anarumo ihr Mann sein.

SECOND DOWN: QB-Auftritt der Woche - Matt Stafford gegen die Browns

In dieser festen Kategorie soll es um einen Quarterback gehen, der diese Woche eine Partie hatte, die gesondert betrachtet werden muss. Dabei geht es nicht zwangsläufig um den besten Quarterback der Woche - es kann auch mal der schlechteste der Woche hier behandelt werden -, sondern auch um übergreifende Punkte. Diesen Quarterback analysiere ich ausführlich und präsentiere ihn euch hier.

Diese Woche war die Auswahl nicht leicht. Dak Prescott und auch Geno Smith verdienen einen Shoutout für ihr Duell bereits am Donnerstagabend, Jordan Love hätte hier sehr gut auch die Wahl sein können, ehrlicherweise habe ich mich letztlich nur deshalb dagegen entschieden, weil ich letzte Woche schon über Love geschrieben habe. Die Packers werden in die Play-offs kommen, da habe ich keinen Zweifel. Vor allem aber, und das ist noch wichtiger, können sie mit dem sehr guten Gefühl aus dieser Saison dahingehend gehen, dass sie ihren nächsten Quarterback gefunden haben.

Diese Fragen haben sich die Rams vor der Saison nicht gestellt, hier stand eine ganz andere Frage im Fokus: Kann Matt Stafford gemeinsam mit Sean McVay und Cooper Kupp in einer Übergangssaison die Offense trotzdem auf ein Level heben, das die Rams kompetitiv macht?

Damals wusste natürlich noch niemand, was die Rams in Puka Nacua gefunden haben, oder dass Kyren Williams seine Breakout-Saison haben würde. Und das sind selbstverständlich gewichtige Faktoren, aber Stafford individuell betrachtet spielt eine großartige Saison, wodurch die Rams eben kompetitiv sind und vor dem finalen Viertel der Regular Season eine echte Chance auf die Play-offs haben.

Rams: Stafford spielt besser, als es seine Stats vermuten lassen

Die Total Stats wurden dem, was Stafford dieses Jahr spielt, längst nicht immer gerecht. Gegen eine der besten Defenses in der NFL am Sonntag spiegelte auch der Boxscore aber das wieder, was auf dem Platz zu sehen war.

Der Pass auf Puka Nacua zum ersten Touchdown war sensationell. Stafford hatte den Spielzug noch angepasst, die Browns waren in einem Two-Deep-Look, sodass die Mitte des Feldes Räume anbot. Bei Zweiter-und-Eins von der eigenen 30-Yard-Line legte Stafford den über den zurückfallenden Linebacker perfekt in den Lauf von Nacua, sodass der den Ball im Vollsprint fing und 70 Yards in die Endzone marschieren konnte.

Besser, als seine Zahlen es vermuten lassen: Rams-Quarterback Matthew Stafford. IMAGO/USA TODAY Network

Und es dauerte ein wenig, bis die Rams-Offense nach dem frühen Touchdown besser ins Spiel fand. Die Browns haben eine exzellente Defense, Puka Nacua verletzte sich bei einem sehenswerten Pass von Stafford, den er sehr gut über den Verteidiger, aber auch leicht in den Rücken von Nacua gelegt hatte und Cleveland kontrollierte die Line of Scrimmage weitestgehend in der ersten Halbzeit. Beim Drive spät im zweiten Viertel verfehlte Stafford Kupp auch einmal bei Third Down und hatte beim Field-Goal-Drive direkt vor der Halbzeitpause Glück, als er in enge Coverage warf und beinahe eine Interception geworfen hätte.

Vieles davon änderte sich nach der Pause. Die Rams eröffneten den zweiten Drive im vierten Viertel mit einigen altbekannten Plays - ein Play-Action-Rollout mit Kupp in der Flat, ein Jet-Sweep-Run von Nacua -, befanden sich dann aber nach einigen Strafen in einer Zweiter-und-20-Situation (2:08/drittes Viertel). Robinson lief auf der linken Seite eine Corner Route und Stafford spielte es ideal aus der Pocket. Erst die Augen in der Mitte, um die Coverage dort zu halten, dann ein kurzer Pump Fake nach rechts, um den Corner Underneath zu halten und dann der Pass hinter den Corner auf Robinson der ihm perfekt in die Arme fiel.

Die Rams haben eine echte Play-off-Chance

Beim finalen Touchdown-Drive sah man nochmals Staffords Armtalent, unter anderem bei Erster-und-Zehn (2:29/viertes Viertel), bei einem Rollout. Stafford ging mit Tempo in die Flat und warf den Ball ohne Plattform und ohne Mühe akkurat 15 Yards die Sideline runter.

Stafford erlaubt es den Rams, weiter auch aus Empty vielseitig zu sein, er macht Plays bei Third Down, er öffnet nach wie vor das ganze Feld für die Offense. Aber wir sehen dieses Jahr von der Offense, wie das, was Stafford für die Offense ermöglicht in Einklang mit einigen klassischen McVay-Prinzipien funktioniert. Mit den engen Formationen, dem Under Center Play Action Passspiel, all den Motion-Packages, und dem Run Game! Das Run Game der Rams ist gefühlt zum ersten Mal seit der 2018er Saison wieder eine wirklich tragende Säule für L.A.

Das Rennen um die Play-offs Der aktuelle Stand in NFC und AFC

Die Rams haben noch drei sehr machbare Spiele auf dem Schedule, mit Washington, den Saints und den Giants. Dazu kommt ein Spiel gegen San Francisco in Woche 18, in dem die Niners vielleicht Spieler schonen.

Der Weg zu den Play-offs ist absolut da, zumal L.A. den direkten Tie-Breaker gegen Seattle in der Tasche hat, und die Seahawks jetzt als nächstes gegen die 49ers und die Eagles ran müssen.

Eine NFC-Wildcard-Gruppe bestehend aus den Cowboys, den Packers und den Rams ist Stand jetzt komplett denkbar. Auch weil aus all den Teams, die sich hinter Dallas um die beiden finalen Wildcards streiten, die Rams dank Stafford die gefährlichste Offense haben.

THIRD DOWN: Play der Woche - Das erste Big Play der 49ers gegen die Eagles

Am Ende stand ein dominanter Sieg im NFC-Spitzenspiel: Mit 42:19 schlagen die San Francisco 49ers die Philadelphia Eagles in einer Partie, die letztlich so deutlich war, dass sie gehörige Fragen aus Eagles-Sicht aufwirft, falls es zu einem Rematch in den Play-offs kommen sollte.

San Francisco gewann diese Partie hochverdient, doch nach dem ersten Viertel sah es nicht wirklich danach aus: Die Eagles hatten zwar nur zwei Field Goals bei ihren ersten beiden Drives erzielt, den Ball dabei aber jeweils über 50 Yard das Feld runter bewegt - und San Francisco hatte zwei Mal nach jeweils drei Plays gepunktet und zum Start seines dritten Drives früh im zweiten Viertel -6 Yards Raumgewinn auf dem Konto.

Der dritte Drive ging zunächst genauso weiter: Ein Run von McCaffrey ohne Raumgewinn, gefolgt von einer False-Start-Strafe und schon war man wieder in Zweiter-und-15. Das war der Moment, in dem ein Schalter umgelegt wurde. Aiyuk, Kittle und Deebo Samuel machten ein paar Plays, sodass San Francisco Erster-und-Zehn an der 42-Yard-Line der Eagles hatte.

George Kittle als offensiver Dosenöffner

Hier gelang das erste Big Play in der gegnerischen Hälfte, und das war ein Play, das ein Vorzeichen dafür war, wie San Francisco Philadelphias Coverages das ganze weitere Spiel über am Haken haben würde.

Gegen die Zone Coverage der Eagles setzte sich Kittle Pre-Snap in Bewegung und wirkte wie der Backside-Blocker gegen den Edge-Rusher auf der rechten Seite der Offense, während die Line nach links geht. Kittle gab Haason Reddick auch einen kurzen Chip-Block, übergab ihn dann aber an den Offensive Lineman und ging weiter in seine Route.

An dem Punkt aber hatten die Eagles ihn bereits in Coverage verloren. Das zweite Level der Defense hatte sich unisono mit dem vermeintlichen Flow des Plays in die andere Richtung bewegt, Linebacker Nicholas Morrow versuchte noch, von der anderen Seite zu Kittle zu kommen, fing den Tight End aber nicht mehr ein und Kittle lief für 32 Yards bis an die 10-Yard-Line. Drei Plays später stand San Francisco erstmals in der Endzone.

Es war nicht das eindrucksvollste Play - der fantastisch geblockte Screen-Touchdown von Deebo Samuel zum Schluss gab optisch fraglos mehr her, genau wie der erste Touchdown zu Aiyuk - aber es war ein Sinnbild für die Phase des Spiels, in der San Francisco die Kontrolle übernahm.

Drei Touchdowns in Philadelphia: Deebo Samuel. IMAGO/USA TODAY Network

Dieser Sieg der 49ers war so beeindruckend, nicht nur weil es ein dominanter Statement-Sieg im NFC-Topspiel gegen den ärgsten Konkurrenten um den Nummer-1-Seed war, sondern weil es ein Sieg ohne einzelne verrückte Plays oder schwer wiederholbare Aspekte war. Das war ein Sieg, in dem die 49ers gezeigt haben, dass sie schlichtweg das komplettere und konstantere Team aktuell sind.

Und das hatte sich über die letzten Wochen angedeutet. Denn während die Eagles zwar viele Spiele - und das zugegebenermaßen gegen sehr gute Gegner - knapp gewinnen konnten, ging man doch selten aus einem Eagles-Spiel und war vollends von Philadelphia überzeugt. Dafür fehlte zu häufig etwas offensiv, und auch gegen San Francisco wirkte es wieder so, als wären es eher einzelne Big Plays, einzelne Matchups, einzelne Plays der (vielen!) Stars in dieser Offense, die etwas bewegen. Und eben kein Scheme, das all diese Teile in eine funktionierende Maschinerie zusammenführt, als Grundlage, als Basis, auf die man notfalls auch zurückfallen kann.

Die 49ers sind das klare Gegenteil davon, und das war am Sonntag eindrucksvoll zu sehen. Eine Offense, die eine so klare Identität hat, ihre Playmaker absolut bestmöglich einsetzt und klare Matchups kreieren und ausnutzen kann.

Dass die Eagles dort schwach sind, wo die Niners bevorzugt Matchups forcieren - in der Mitte des Feldes, insbesondere in der Linebacker-Gruppe - ist eine Matchup-spezifische Schwachstelle, die Philadelphia auch in die Play-offs verfolgen könnte.

FOURTH DOWN: Was nicht unerwähnt bleiben sollte

Die immer noch offene Quarterback-Frage in Atlanta. Okay, fassen wir die Quarterback-Situation in Atlanta mal kurz zusammen. Desmond Ridder musste im Spiel gegen die Titans mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung raus, obwohl er noch im Spiel die Freigabe von den Ärzten erhielt, ließ Atlanta Taylor Heinicke das Spiel beenden. So weit, so gut, ich werde nie einen Coach dafür kritisieren, dass er die Gesundheit seiner Spieler priorisiert.

Als dann aber Heinicke auch die Spiele gegen Minnesota und Arizona anschließend starten durfte, fühlte es sich doch deutlich mehr nach einem leistungsbezogenen Benching von Desmond Ridder an. Dann wurde der Spieß umgedreht, Heinicke verletzte sich gegen die Cardinals, Ridder kam rein, spielte ordentlich und nach der anschließenden Bye Week war er wieder als Starter fest im Sattel.

Das wirkt auf den ersten Blick sehr zufällig, weil die Verletzungen der primäre Treiber zu sein scheinen. Glaubt man aber den Berichten rund um die Falcons, steckt zumindest einiges an Planung noch dahinter. Nämlich dahingehend, dass die Falcons Ridder bewusst eine Pause geben wollten, damit er sich neu sortieren und einmal durchatmen kann. Der Plan soll es immer gewesen sein, ihn nach der Bye wieder als festen Starter zu installieren.

Und das ergibt auch irgendwo Sinn, denn nach einem ganz schwachen Start in die Saison hatte sich Ridder merklich gefangen, und daran hat er nach der Bye gegen die Saints auch anknüpfen können. Das Jets-Spiel war angesichts der gegnerischen Defense erwartungsgemäß überschaubar, zumindest aber ohne Turnover.

Ist Desmond Ridder Atlantas langfristige Quarterback-Antwort? Icon Sportswire via Getty Images

Das Thema mit Ridder bleibt für mich in der Analyse relativ unverändert: Ich mag vieles von dem, was er ein der Pocket macht, er ist zuletzt ruhiger unter Druck geworden, und er kann ein guter Ballverteiler sein.

Gleichzeitig ist Ridder noch immer kein Quarterback, der die Offense signifikant anhebt, er funktioniert eher im Kontext der Offense, als dass er neue Dimensionen öffnen würde. Doch für diese Art Quarterback sind die Turnover eben nach wie vor zu präsent. Und Turnover können variieren, insbesondere Fumbles, die ein Dauer-Thema dieser Ridder-Saison sind.

Aber selbst wenn man Ridder eine bessere Turnover-Bilanz für die Zukunft prognostiziert: Bisher ist er ein bestenfalls solider Passer mit einer gewissen Athletik, der allerdings, selbst wenn man die Turnover ausklammert, nach wie vor zu viel Pressure selbst verantwortet und nicht gut darin ist, die Pocket konstant zu managen.

Das soll noch gar kein finales Urteil über Ridder sein, dafür ist die Sample Size schlicht noch zu klein. Es sind mehr Tendenzen, die zu einer großen Frage führen. Denn so nachvollziehbar es ist, dem einstigen Drittrunden-Pick diese Saison als "Chance" zu geben, und ich halte es für absolut denkbar, dass Atlanta mit Ridder die Division gewinnt: Ist er damit dann automatisch der Starter 2024? Insbesondere, falls die Verantwortlichen einen "nächsten Schritt" des Teams brauchen, um weiter im Amt zu bleiben?

Diese Frage halte ich für sehr relevant, denn je nachdem könnte Atlanta die treibende Kraft im Quarterback-Karussell der kommenden Offseason sein. Und das könnte sich wild drehen, wenn Kandidaten wie Kirk Cousins oder vielleicht auch Kyler Murray zu haben sein werden.

Die Frage nach dem neuen Commanders-Head-Coach. Vor ein paar Wochen stand Washington noch 3-3, und ein gewisses Maß an "vielleicht ist hier doch ein Play-off-Überraschungsteam versteckt?" schwang kurzzeitig mit. Selbst das kam aber noch mit viel Optimismus: Die Commanders hatten in Woche 1 mit viel Mühe ein Cardinals-Team im kompletten Rebuild geschlagen, gefolgt von einem Shootout-Sieg gegen Denver, der mittlerweile auch kaum noch eindrucksvoll wirkt. Der dritte Sieg kam gegen die Falcons, in einem Spiel, welches Atlanta mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte, hätte Desmond Ridder das Spiel nicht mehrfach weg geworfen.

Washington für mich ist ein Team, bei dem die Niederlagen dieses Jahr mehr verraten als die Siege: gegen Buffalo war man chancenlos, die 20:40-Heimpleite gegen Chicago war insbesondere defensiv ein Offenbarungseid. Und die 19:31-Pleite gegen die Giants mit Tommy DeVito war ein komplettes Debakel und ein Rückfall in schlimmste Offense-Turnover-Zeiten.

Gegen Philadelphia bot man zwei überraschend enge Spiele, Philly scheint Washington einfach zu liegen, diesen Trend sehen wir nicht zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit. Sam Howell hat einige positive Fortschritte gezeigt, insbesondere was sein Pocket-Management und den Umgang mit Pressure angeht.

Doch wenn ich auf diese Saison insgesamt schaue, komme ich immer wieder auf dieses Gefühl zurück: Das ist es nicht.

Ron Rivera ist nicht die Antwort als Head Coach, Sam Howell ist vermutlich nicht die langfristige Quarterback-Antwort. All die Investments in die Defensive Line führten nicht zu der Dominanz an der Line of Scrimmage, die Washington haben sollte, beide Edge-Rusher wurden zur Trade-Deadline abgegeben.

Für dieses Regime und diese Version der Franchise läuft die Zeit ab, die letzten Minuten auf dieser Uhr sind bereits sichtbar - und wurden mit der Entlassung von Defensive Coordinator Jack Del Rio nach der Thanksgiving-Pleite in Dallas schon sehr real. Eine nachvollziehbare Entscheidung, angesichts der massiv enttäuschenden Defense, aber an diesem Punkt auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit den neuen Teambesitzern war immer klar, dass man hier schon sehr überzeugende Argumente liefern müsste, und Washington ist weit davon entfernt.

Ron Rivera in Washington, das war für mich immer eine Konstellation, die nicht zuletzt dem Zweck diente, mit einem ligaweit sehr respektierten Head Coach in NFL-Kreisen Legitimation zu gewinnen, als eine Franchise, die in sehr vielen Bereichen ins Taumeln geraten war.

Kurioserweise frage ich mich, ob die neue Owner-Gruppe bei der Suche nach Riveras Nachfolger ähnliche Ideen im Kopf haben könnte. Wird der erste Head Coach der neuen Teambesitzer gleich eine mutige, junge Wahl sein? Oder versucht man vielleicht, einen etablierten Head Coach zu verpflichten, der gleichermaßen einen Coup darstellen würde. Jemand wie, sagen wir Bill Belichick?