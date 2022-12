35:7! "Mr. Irrelevant" und die 49ers lassen Brady untergehen

Was für eine Geschichte: Angeführt von "Mr. Irrelevant" Brock Purdy demontieren die San Francisco 49ers Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers mit 35:7 komplett. Sorgen gibt es aber um den verletzten Deebo Samuel.

Die Zuschauer im Levi’s Stadium rieben sich verwundert die Augen, der Vater von Brock Purdy wischte sich ein paar Tränen aus den Selbigen. Viel war im Vorfeld der Partie über das ungleiche Duell mit Brady geschrieben worden, der anfing, in der NFL zu spielen, als Purdy gerade laufen lernte. Doch bei seinem ersten Start als NFL-Quarterback lieferte der 22-Jährige ein denkwürdiges Spiel ab. Die nahezu unglaubliche Stat-Line des Rookies, im vergangenen Draft an 262. und letzter Stelle gewählt und deshalb als "Mr. Irrelevant" tituliert: 16/21 Pässe, 185 Yards, 2 TD, Passer rating 134 sowie ein Rushing TD über 3 Yards.

Die 49ers erwischten im NFC-Duell mit den Bucs einen Start nach Maß. Nach nicht einmal drei Minuten lief Deebo Samuel über 13 Yards mit dem Ball in die Endzone. Nachdem Bucs-Kicker Ryan Succop einen Field-Goal-Versuch aus 55 weit danebengesetzt und ein Touchdown nach langem Pass von Brady auf Mike Evans wegen einer Holding-Strafe nicht gezählt hatte, brach Purdys Zeit an: Erst lief er mit dem Ball über zwei Yards selbst in die Endzone, dann warf er seinen ersten Touchdownpass als Starter (27 Yards auf Christian McCaffrey).

Samuel unter Tränen vom Feld - Kurz nach der Halbzeit steht es 35:0

Bei den Buccaneers lief in der Offensive rein gar nichts zusammen. Immerhin gelang der Defense bei einem Fumble von Samuel fünf Minuten vor Ende des zweiten Viertels ein Ballgewinn. Der Receiver den 49ers verletzte sich in der Szene und wurde unter Tränen auf dem Cart vom Feld gefahren. Erst in der Vorwoche hatte sich mit Jimmy Garoppolo ein Schlüsselspieler der 49ers schwer verletzt. Samuel könnte allerdings Glück im Unglück gehabt haben. Um eine zunächst befürchtete schwere Knieverletzung handelt es sich offenbar nicht. Eine genaue Diagnose stand am Sonntag noch aus.

Die Bucs schafften es bei 4&2 an der 9-Yard-Linie nicht in die Endzone - und kassierten in den gut zwei Minuten bis zur Halbzeit noch einen weiteren Score. Mit einem 32-Yard-Touchdownpass auf Brandon Aiyuk sorgte Purdy für den Pausenstand von 28:0.

Zwei Interceptions und viel Frust: Bradys Tag zum Vergessen

Brady hingegen erlebte einen rabenschwarzen Tag, der nicht besser wurde, als er den Ball direkt nach der Pause in die Arme von Safety Tashaun Gipson warf. Direkt nach der Interception erhöhte der einmal mehr überragende McCaffrey (119 Rushing Yards, TD - 34 Rushing Yards, TD) auf 35:0. 49ers-Coach Kyle Shanahan brachte nun seine zweite Garde, auch Purdy wurde durch Ersatzmann Josh Johnson ersetzt.

Brady unterlief noch eine weitere Interception auf Linebacker Dre Greenlaw (15 Tackles!), ehe mit etwas Glück doch noch ein Abpraller-Touchdown-Catch durch Russell Gage gelang. In der "Garbage Time" passierte nicht mehr viel. Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger Brady (34/55, 253 Yards, TD, 2 INT, Passer Rating 63,7) musste sich "Mr. Irrelevant" deutlich geschlagen geben. Zum ersten Mal in seiner Karriere verlor der 45-Jährige damit gegen einen Quarterback bei dessen erstem NFL-Start.

Seahawks verlieren vor dem Division-Duell mit den 49ers überraschend

Durch den sechsten Sieg in Folge haben die 49ers (9:4) den Vorsprung an der Spitze der NFC West ausgebaut, da die Seattle Seahawks (7:6) vor dem direkten Duell mit den Niners am kommenden Donnerstag eine überraschende 24:30-Heimpleite gegen die Carolina Panthers (5:8) kassierte. Diese haben nun plötzlich wieder Chancen, Tampa Bay (6:7) noch Platz 1 in der schwachen NFC South abspenstig zu machen.

ski