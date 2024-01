49ers wenden weitere Packers-Sensation gerade noch ab

Im strömenden Regen von Kalifornien lag die nächste Sensation für die Green Bay Packers lange in der Luft. Am Ende zogen die San Francisco 49ers im letzten Drive aber doch noch den Kopf aus der Schlinge.

Die San Francisco 49ers stehen zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren im NFC Championship Game. Gegen die Green Bay Packers setze sich der Topfavorit knapp mit 24:21 durch, geriet dabei aber mehr als nur ins Straucheln. Eine Interception von 49ers-Linebacker Dre Greenlaw sorgte im Levi's Stadium für die Entscheidung. Es war der Schlusspunkt einer wahnwitzigen Achterbahnfahrt von zweiter Hälfte.

Gegen wie schon beim Auswärtscoup in Dallas ganz stark aufspielende Packers hatten es die 49ers irgendwie geschafft, mit einer 7:6-Führung in die Halbzeit zu gehen. Die Packers machten den klar besseren Eindruck, Runningback Aaron Jones war von der Run-Defense der Gastgeber nicht in den Griff zu bekommen. Doch bei drei Ausflügen in die Red Zone sprangen für den Außenseiter nur zwei Field Goals heraus, einmal stoppten die 49ers die Packers bei 4th&1. Auf der anderen Seite gelang Quarterback Brock Purdy der Touchdown auf Tight End George Kittle. Die Chance auf eine höhere Pausenführung ließ Kicker Jake Moody liegen, sein Field-Goal-Versuch wurde geblockt. Verkraften mussten die 49ers den Ausfall von Wide Receiver Deebo Samuel, der wegen einer Schulterblessur ausschied.

Kurz nach der Pause warf Packers-Quarterback Jordan Love dann seinen ersten Touchdown-Pass des Abends auf Receiver Bo Melton. Ermöglicht hatte das Ganze eine Pass-Interference-Strafe gegen Ambry Thomas bei 3rd&15. Die 49ers konterten umgehend: McCaffrey rannte über 39 Yards in die Endzone. Der Jubel hielt nicht lang: Beim folgenden Kick-off trug Return-Experte Keisean Nixon den Ball über 73 Yards bis in die Red Zone. Dort unterlief ihm ein Fumble, nachdem die Packers den Ball jedoch sichern konnten. Wenig später brachte Love die Packers per Touchdown-Pass auf Tucker Kraft wieder in Führung. Nach gelungener Two-Point-Conversion stand es 21:14.

Eine neuerliche Sensation lag im strömenden Regen von Santa Clara nun mehr als in der Luft, zumal Purdy in dieser Phase lange keinen sicheren Eindruck machte und die Niners-Offense überhaupt nicht ins Rollen kamen. Auch nachdem ein abgefälschter Pass von Love in der ersten Interception mündete (Greenlaw fischte den Ball aus der Luft), sprang für den hohen Favoriten nur ein Field Goal heraus.

In den folgenden Drives mussten beide Teams punten. Jones, der nach 51 (!) Spielen der erste Runningback wurde, dem es gegen die 49ers gelang, die 100-Yard-Marke zu durchbrechen, trug den Punt über 53 Yards zurück in die gegnerische Hälfte. Anstatt per Touchdown für die vermeintliche Vorentscheidung sorgen zu können, mussten sich die Packers aber mit einem Field-Goal-Versuch begnügen - und den setzte Rookie-Kicker Anders Carlson aus 41 Yards auch noch links daneben!

So stand es rund sechs Minuten vor Schluss weiterhin nur 17:21 aus Sicht der 49ers, die nun tatsächlich noch die Wende herbeiführten. Mit einem Scramble über neun Yards bereitete Purdy den Weg für den zweiten Touchdown von McCaffrey, der aus sechs Yards vollendete.

Den Packers blieben 67 Sekunden, doch bei 1st&10 an Green Bays 36 wollte der Quarterback etwas zu viel - Greenlaws zweite Interception des Abends beendete die Partie und damit auch die famose Saison der Packers, die den sensationellen Einzug in NFC Championship Game zum Greifen nahe hatten. Dort stehen am kommenden Wochenende nun einmal mehr die 49ers, die mit eineinhalb blauen Augen davonkamen. Gegen den Sieger der Partie Detroit Lions gegen Tampa Bay Buccaneers wird sich das Team von Head Coach Kyle Shanahan aber steigern müssen, wenn es mit den Einzug in Super Bowl LVII klappen soll.