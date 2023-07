Sechs verschiedene Torschützen: BVB macht es beim Test in San Diego deutlich

Borussia Dortmund hat einen ersten Test im Rahmen seiner USA-Reise gegen San Diego Loyal deutlich gewonnen. Zwei BVB-Profis mussten angeschlagen vom Platz.

Am Ende war es ein standesgemäßer erster Testspielerfolg des BVB beim unterklassigen US-Team San Diego Loyal. Vor 12.207 Fans im Snapdragon Stadium der südkalifornischen Millionenstadt nach der Grenze zu Mexiko brachte der erst 17-jährige Duranville die Westfalen nach Vorlage von Moukoko mit einem Drehschuss früh in Führung (2.).

Duranville muss früh runter

Schon nach etwa einer Viertelstunde Spielzeit musst der Torschütze wegen muskulärer Probleme allerdings vom Platz genommen werden, Malen kam ins Spiel.

Im ersten Abschnitt gestattete Dortmund den Hausherren doch die eine oder andere gute Torchance. Kobel zeigte sich jedoch stets auf dem Posten, ehe Moukoko von einem schweren Missverständnis in der Loyal-Abwehr profitierte und aus recht spitzem Winkel zum 2:0 traf (27.). Mit einer 2:0-Führung ging der effiziente Vizemeister zur Pause in die Kabine.

Drei Tore in acht Minuten

Binnen acht Minuten sorgte die bei Wiederanpfiff stark veränderte Terzic-Elf im zweiten Durchgang schließlich für klare Verhältnisse: Reus mit einem sehenswerten Freistoßtreffer (60.), Meunier nicht weniger sehenswert per Direktabnahme nach zuvor kurz ausgeführter Ecke (62.) sowie Haller mit einem von Bamba herausgeholten Foulelfmeter (68.) schraubten das Resultat auf 5:0.

Wermutstropfen in der Schlussphase: Schlotterbeck, zur Pause für Hummels gekommen, musste den Platz nach einem Zweikampf im Mittelfeld ebenfalls angeschlagen verlassen und wurde durch Youngster Blank ersetzt (81.). Besong sorgte dann in der 89. Minute nach zweier guter Chancen für Loyal zuvor per Alleingang für den 6:0-Endstand.

Gegen ManUnited und Chelsea

Weiter geht es für Borussia Dortmund in den USA mit Testspielen gegen namhaftere Kontrahenten: Am Montag (31. Juli, 3 Uhr MESZ) trifft der Bundesligist im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders auf Manchester United, am Donnerstag (3. August, 2.30 Uhr) geht es im Soldier Field von Chicago gegen den FC Chelsea.