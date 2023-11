Zum Abschied eine letzte große Bühne: Rapinoe steht mit OL Reign im Finale

Die Finalgegner in den Play-offs der US-amerikanischen National Women's Soccer League stehen fest. Und Megan Rapinoe hat ihr Karriereende ein weiteres Mal hinausgezögert.

Ein Titel mehr ist also weiterhin drin. Megan Rapinoe kann ihre Karriere mit der Meisterschaft in den USA krönen: Ihr Verein OL Reign aus Seattle hat sich am Sonntag (Ortszeit) durch einen 1:0-Erfolg bei San Diego Wave für das große Endspiel qualifiziert.

Veronica Latsko zeichnete für das einzige Tor vor mehr als 32.000 Fans in Südkalifornien verantwortlich. Die 27-jährige Angreiferin traf in der 47. Minute sehenswert mit einem "Flankenschuss", der sich über San Diegos Keeperin Kailen Sheridan hinweg ins Tor senkte. Schon im Viertelfinale hatte Latsko gegen den Angel City FC den einzigen Treffer für sich verbuchen können.

Endspiel gegen Gotham FC

Die Reign ziehen somit ins Endspiel ein, das am kommenden Samstag gegen den FC Gotham aus New York City ausgetragen wird. Auch dieses Spiel findet im Snapdragon Stadium von San Diego statt. Gotham um die ehemalige Frankfurterin Ally Krieger (39) gewann sein Halbfinale ebenfalls mit dem Minimalergebnis von 1:0 gegen die Portland Thorns.

Rapinoe ist mittlerweile 38 Jahre alt. Bereits vor geraumer Zeit hatte die zweimalige Weltmeisterin (2015 und 2019) und Olympiasiegerin (2012) kundgetan, dass sie ihre erfolgreiche Karriere Ende 2023 beenden werde. Den Pokal für die meisten Punkte in der Regular Season der NWSL holte sie mit OL Reign bereits, das Finale in den Play-offs konnte die Weltfußballerin von 2019 aber noch nicht gewinnen. Rapinoe gilt als eine der einflussreichsten Fußballerinnen in der Geschichte des Sports.