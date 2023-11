Spurs-Trainer Popovich greift zum Hallenmikro: "Hört auf zu buhen"

Gregg Popovich ist bekannt für ungewöhnliche Aktionen und eine klare Meinung. Im Spiel seiner San Antonio Spurs richtete er nun über das Hallenmikrofon eine Forderung an die Heimfans. Der Erfolg war mäßig.

Trainerlegende Gregg Popovich hat die Fans der San Antonio Spurs für ihr Verhalten kritisiert und als Reaktion noch mehr Buh-Rufe gegen seinen ehemaligen Spieler Kawhi Leonard zu hören bekommen. Im Spiel der Spurs gegen die Los Angeles Clippers hatten die Heim-Fans Leonard und die anderen Profis des Gegners um Weltmeister Daniel Theis durchgehend ausgebuht und beschimpft.

Während eines Freiwurfs für Leonard, der 2018 einen Abschied von den Spurs gefordert hatte und seitdem bei den Anhängern unten durch ist, griff Popovich zum Hallen-Mikrofon und sagte: "Können wir das Buhen sein lassen und diese Jungs spielen lassen? Habt ein bisschen Klasse. So sind wir nicht. Hört auf zu buhen."

Nach einem kurzen Moment der Ruhe buhten die Spurs-Fans noch lauter als zuvor. Das 102:109 war die zehnte Niederlage in Serie für die Mannschaft um Supertalent Victor Wembanyama (diesmal 22 Punkte). In 20 Minuten Spielzeit kam Theis auf acht Punkte, elf Rebounds und vier Assists.

Leonard beendete die Partie mit 26 Punkten und hatte damit mehr als jeder andere Profi. Letztlich sei dieser durch die Provokationen nur angespornt geworden, sagte Popovich nach der Niederlage. Er habe eben nicht gewollt, dass Leonard durch die feindliche Stimmung von den Tribünen motiviert werde. "Man sticht den Bären nicht", sagte der 74-Jährige: "Jeder, der etwas von Sport versteht, weiß, dass man den Bären nicht ärgern sollte. Das ist meine Antwort."

27 Punkte für Franz Wagner, 26 für Schröder

Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic gegen den Titelverteidiger gewonnen und den fünften Sieg in Serie geholt. Beim 124:119 gegen die Denver Nuggets um Nikola Jokic verbuchte Franz Wagner am Mittwochabend (Ortszeit) 27 Punkte. Jokic gelang für die Nuggets ein Triple-Double: 30 Punkte, 13 Rebounds und zwölf Assists. Mit zwölf Punkten in 15 Minuten auf dem Feld überzeugte auch Moritz Wagner erneut.

Auch der vierte deutsche Weltmeister war unterdessen erfolgreich. Die Toronto Raptors um Dennis Schröder gewannen auswärts bei den bislang so starken Indiana Pacers mit 132:131. Schröder kam auf 26 Punkte, bester Werfer war sein Teamkollege Pascal Siakam mit 36 Zählern.

Im Topspiel der Eastern Conference setzten sich die Boston Celtics mit 119:116 gegen die Milwaukee Bucks durch. Boston führte zwischenzeitlich mit 21 Punkten Vorsprung, erst gegen Ende verkürzten die Bucks und machten die Partie noch mal spannend.