Sané ärgert sich über sich selbst - und mag ManCitys Fußball

Leroy Sané hätte das Champions-League-Viertelfinale ManCity noch einmal spannend machen können und war danach entsprechend frustriert. Sein Ex-Trainer spendete Trost.

Ganz vergleichbar waren die beiden Spielszenen am Mittwochabend nicht, und doch war auffällig, mit wie viel Überzeugung Erling Haaland den Ball links im Sechzehner mit links ins Tor wuchtete - und wie unglücklich Leroy Sané links im Sechzehner mit links vorbeischoss. Während Ersterer in der 57. Minute Manchester Citys Champions-League-Halbfinaleinzug besiegelte, vergab Sané 40 Minuten früher die große Gelegenheit, den FC Bayern nach dem 0:3 im Hinspiel doch noch mal Richtung Wunder zu lenken.

Es passte zu diesem Viertelfinale, in dem Sané und Co. in 180 Minuten nur ein bedeutungsloses Elfmetertor gelingen wollte, und zum derzeitigen Trend generell: Seit fünf Pflichtspielen hat kein Münchner Offensivmann mehr getroffen.

"Ich muss das 1:0 machen", haderte Sané nach dem 1:1-Remis gegen ManCity bei "BT Sport" mit sich selbst. "Das war heute ein starkes Spiel von uns. Das mit der Großchance ist schwer für mich. Ich finde, wir hatten das Spiel gut im Griff und haben im Mittelfeld viele Bälle gewonnen. Ich hätte gerne gewusst, wie sich das Spiel entwickelt, wenn ich treffe."

Sané: "Wir müssen diesen Spirit beibehalten"

Bilder zeigen, wie Sané, sichtlich mitgenommen, nach dem Schlusspfiff in den Katakomben Trost von Pep Guardiola erhält, unter dem er einst selbst bei ManCity spielte. Schon im Hinspiel hatte er mehrmals an einem Tor geschnuppert, ehe sich die Schlagzeilen darauf richteten, dass Sadio Mané ihm hinterher in der Kabine ins Gesicht geschlagen hatte. Am Mittwoch kam Mané, den die Bayern für ein Spiel suspendierten und mit einer Rekordgeldstrafe belegt hatten, in der 64. Minute für Sané ins Spiel und klatschte mit ihm ab.

Unabhängig davon fand es der deutsche Nationalspieler "sehr ärgerlich", wie die Duelle mit seinem Ex-Klub gelaufen sind. "Ich bin stolz darauf, wie wir heute gespielt haben. Wir müssen diesen Spirit beibehalten und uns auf die Liga konzentrieren."

Auf die Frage, ob ManCity "unglaublichen Fußball" spiele, antwortete Sané: "Ja, das tun sie. Jeder mag, wie sie spielen. Gratulation an sie."