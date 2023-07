Samurai-Schwert zum Abschied: Iniestas letzter Auftritt bei Vissel Kobe

Am Samstag lief Andres Iniesta ein letztes Mal für Vissel Kobe auf, die Fans verabschiedeten ihn gebührend. Doch wie geht es jetzt weiter mit dem 39-Jährigen?

Danke, Kapitän: Vissel Kobe ließ Andres Iniesta ein letztes Mal hochleben. JIJI PRESS/AFP via Getty Images

In der 56. Minute fiel in Japan der letzte Vorhang für Andres Iniesta. 30.000 Fans im ausverkauften Noevir Stadion erhoben sich noch einmal für den Welt- und Europameister aus Spanien, der dem Klub fünf Jahre lang die Treue gehalten hatte.

Vor der Partie gegen Consadole Sapporo (1:1) hatten die Anhänger ihren langjährigen Kapitän mit einem riesigen Mosaik begrüßt. Iniesta betrat das Spielfeld umgeben von seinen Kindern - das jüngste trug er auf den Armen in die Arena. Auch nach der Begegnung ließen sie den Mann aus La Mancha noch einmal hochleben. Mit Vissel Kobe gewann der langjährige Barça-Mittelfeldspieler 2019 den "Kaiserpokal", in 133 Spielen gelangen ihm 26 Tore und 25 Vorlagen.

Der "Wunsch aller wurde nicht erfüllt"

Seinen Vertrag bis Januar 2024 hat Iniesta zwar nicht erfüllt, doch das aus gutem Grund: Bei Vissel Kobe setzten sie nicht mehr auf den Oldtimer, in dieser Saison war es sein erster Startelfeinsatz überhaupt. Im Jahr 2023 spielte Iniesta - auch aufgrund seiner körperlichen Probleme - gerade mal 142 Minuten, an den ersten 14 Spieltagen war er bei drei Einwechslungen nur zu 38 Minuten Spielzeit gekommen. "Ich glaube, wir hatten uns immer vorgestellt, dass ich hier in Rente gehe, das war der Wunsch aller", sagte er zum Abschied.

Doch wie geht es nun weiter mit Iniesta? Jüngst hatte er verlauten lassen, dass er nach seiner aktiven Karriere gerne in irgendeiner Form zu Barça, wo er 22 Jahre lang aktiv war, zurückkehren würde. Auf seiner Abschieds-Pressekonferenz in Kobe machte er aber deutlich, dass er die Schuhe noch nicht an den Nagel hängt. "Ich möchte weiterspielen", sagte Iniesta.

Sein Abenteuer in Japan dürfte aber beendet sein. Mit einem der zahlreichen Geschenke muss er beim Zoll allerdings aufpassen: Iniesta bekam zum Abschied unter anderem ein riesiges Samurai-Schwert überreicht.

Lesen Sie auch das Porträt vom April 2019 - Andres Iniesta: Der, den alle mögen