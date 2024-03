Samuel Wendel kehrt von Konstanz nach Österreich zurück

Samuel Wendel wird im Sommer Handball-Drittligist HSG Konstanz verlassen und zurück nach Österreich wechseln, der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei seinem Jugendverein Alpla HC Hard.

Alpla HC Hard hat einen Nachfolger für Luca Raschle gefunden, der zum Saisonende seine Handball-Karriere beenden wird. Auf Linksaußen wird in der nächsten Saison Samuel Wendel auflaufen, der von der HSG Konstanz zurück zu seinem Jugendverein wechselt. Konstanz hatte den Abschied bereits vor gut zwei Wochen vermeldet.

Der 27-jährige Samuel Wendel spielte zuletzt acht Jahre bei der HSG Konstanz. "Ich habe mich in Konstanz all die Jahre sehr wohl gefühlt, aber habe nun das Gefühl nach der langen Zeit alles erlebt zu haben, was es bei der HSG Konstanz zu erleben gibt und suche nun eine neue Herausforderung."

Bei der HSG Konstanz entwickelte sich Samuel Wendel zu einem Leistungsträger und empfahl sich während seiner Zeit in Konstanz für das Österreichische Herren Nationalteam. Sein Debüt im Rot-Weiß-Roten Dress mit dem Adler auf der Brust gab Samuel im Alter von 26 Jahren im Januar 2023 beim Länderspiel gegen die Schweiz.

"Mit der Einberufung ins Nationalteam ging letztes Jahr ein absoluter Traum in Erfüllung. Natürlich ist es mein Ziel, nach der schweren Verletzung mindestens wieder dieses Leistungsniveau zu erreichen und mich wieder für die Nationalmannschaft zu empfehlen", zeigt sich Samuel Wendel zielstrebig, der nebenbei noch Wirtschaftsrecht studiert.

Hannes Jón Jónsson freut sich auf Zusammenarbeit mit Samuel Wendel

Samuel Wendel begann im Jugendalter beim Alpla HC Hard Handball zu spielen und war bis zur Saison 2015/16 als Rückraumspieler bei den Hardern im Einsatz. Bereits im Nachwuchsbereich machte Wendel auf sich aufmerksam, schaffte es in die Auswahl des Vorarlberger Handballverbandes und war Teil des Österreichischen Jugendnationalteams.

Im Alter von 19 Jahren wechselte der gebürtige Bregenzer zur HSG Konstanz in die 2. Handball-Bundesliga und lief seither auf der Position des linken Außenspielers auf. Nach Abstiegen gelang Samuel Wendel gemeinsam mit der HSG Konstanz zweimal der erneute Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga (Meister der Saison 2021/22 in der 3. Liga Süd, Meister in der Saison 2018/19 in der 3. Liga Süd).

Hards Cheftrainer Hannes Jón Jónsson freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Samuel Wendel: "Es ist sehr erfreulich, dass Samuel im Sommer nach Hard zurückkehrt. Die Spuren von Luca werden schwierig zu füllen sein, aber ich sehe Samuel als den perfekten Nachfolger."

"Samuel hat in Deutschland richtig gute Erfahrungen gesammelt und ist im perfekten Alter. Er ist handballerisch ein in Hard aufgewachsener Junge und ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner Qualität und seiner Persönlichkeit viel Freude bringen wird", so Hannes Jón Jónsson weiter.

Samuel Wendel hat mit Hard einiges vor: "Mein Ziel ist es, persönlich jeden Tag besser zu werden und mit meiner Mannschaft um Titel mitzuspielen. Dass sich nun die Gelegenheit ergibt, dies bei meinem Heimatverein zu verwirklichen, ist natürlich der Wahnsinn."

