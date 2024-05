Samt Neundarter: Littler gewinnt die Premier League

In London wurde am Donnerstag der Sieger der Premier League ermittelt. Am Ende setzte sich Luke Littler in der Neuauflage des WM-Finals gegen Luke Humphries durch und holte seinen ersten großen Titel.

Nach 16 Nächten in der Premier League standen die vier Finalisten fest. Luke Littler (Platz 1, 40 Punkte), Luke Humphries (Platz 2, 36 Punkte), Michael van Gerewn (Platz 3, 29 Punkte) und Michael Smith (Platz 4, 29 Punkte) hatten sich für den Finalabend am Donnerstag in London qualifiziert.

Die Halbfinals spielten der Erste gegen den Vierten sowie der Zweite gegen den Dritten. Somit stand zunächst das Duell zweier Engländer an: Der 17-jährige Littler traf auf Ex-Weltmeister Smith. Letztlich setzte sich der Jungspund mit 10:5 durch.

Dasselbe Ergebnis gab es auch im zweiten Halbfinale, in dem Weltmeister Humphries gegen van Gerwen die Oberhand behielt und ebenfalls ins Endspiel einzog.

Das perfekte Leg im Finale

Das Finale der Premier League war somit eine Neuauflage des WM-Finals vor wenigen Monaten, als sich Humphries durchsetzen konnte. Aber an diesem Abend in London sollte es anders laufen. Nach 5:5 in den Sätzen setzte Littler ein echtes Ausrufezeichen und spielte einen Neundarter, also das perfekte Leg mit neun Pfeilen.

Das gab "The Nuke" Rückenwind, denn anschließend zog er bis auf 8:5 weg. Es war ein Rückstand, den "Cool Hand Luke" nicht mehr aufholen konnte. Littler schnappte sich das 18. Leg zum 11:7 und gewann bei seiner ersten Teilnahme die Premier League.

Der Youngster hat zwar schon einige Titel gewonnen, aber das ist bisher der größte Erfolg seiner noch sehr jungen Karriere. Das war Littler auch anzusehen, denn nach dem verwandelten Matchdart brachen die Tränen aus ihm heraus. "The Nuke" rannte ins Publikum und feierte diesen Erfolg mit seiner Familie. "Das ist für alle Zweifler. Es fühlt sich so gut an, zu gewinnen", sagte Littler bei Sky Sports.