Samt Kaufoption: Leipzig verleiht Novoa erneut

RB Leipzig hat am Dienstagnachmittag bekanntgegeben, dass Stürmer Hugo Novoa (21) in sein Heimatland Spanien verliehen wird. Der Angreifer lief in der Hinrunde leihweise für den FC Utrecht auf und war zuvor bereits an den FC Basel verliehen worden. Novoa hat nun die Möglichkeit, sich bei einem Team festzuspielen: Der FC Villarreal, der den Offensvimann bis Ende der Saison ausleiht, verfügt über eine Kaufoption, so RBL.