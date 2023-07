Samt Doppellösung? Anfang will weitere Neuzugänge präsentieren

Drittligist Dynamo Dresden will seinen Kader breiter aufstellen, um den Aufstieg möglich zu machen. Trainer Markus Anfang liebäugelt mit Verstärkungen für drei Mannschaftsteile.

Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang will noch mindestens zwei Spieler verpflichten. picture alliance/dpa

Dynamo Dresden ist aktuell voll im Soll. Die Sachsen haben das siebentägige Trainingslager im österreichischen Walchsee erfolgreich abgeschlossen und gegen die Zweitligisten SKN St. Pölten aus Österreich (5:1) sowie mit 2:0 gegen den SC Paderborn gewonnen. Nebenbei kam die SGD zu einem 1:1 gegen den tschechischen Vizemeister Slavia Prag.

Coach Markus Anfang sieht das Ziel, den Aufstieg in die 2. Bundesliga, dennoch als etwas gefährdet an. Damit die 3. Liga erfolgreich verlassen werden kann, "brauchen wir Verstärkung", erklärte der Trainer bereits in Tirol.

Was Anfang damit genau meint, ist die Kaderbreite. "Entscheidend wird sein, dass wir Substanz in der Mannschaft haben, um nachlegen zu können." Beispielsweise bei verletzungsbedingten Ausfällen.

Dies ist laut Anfang noch nicht getan, die Transferaktivitäten seien noch nicht abgeschlossen. Aktuell verfügt Dynamo, das vergangene Saison genau solche Probleme nicht bewältigen konnte, einen 27-Mann-Kader. Obwohl die Zahl an sich genau die richtige zu sein scheint, soll es noch Änderungen geben.

Offensivkraft sowie Verteidiger und Sechser gesucht

In den Planungen der Dresdner spielen bekanntlich weder Akaki Gogia, Julius Kade noch Jan Shcherbakovski eine Rolle. Dafür soll ein Offensivakteur mit eingebauter Torgarantie verpflichtet werden - und ein Innenverteidiger, der nach Anfangs Idealvorstellung auch auf der Sechs spielen kann. Schließlich ist das defensive Mittelfeld beim Drittligisten noch nicht doppelt besetzt.