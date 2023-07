Samsunspor statt Union: Van Drongelen wechselt in die Türkei

Vor zwei Jahren kam Rick van Drongelen vom Hamburger SV zum 1. FC Union Berlin. Nun schließt der niederländische Innenverteidiger das Kapitel Berlin-Köpenick und wechselt in die Türkei.

Türkische Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 24 Jahre alte Abwehrspieler vor einem Wechsel zu Samsunspor steht. Dies deckte sich auch mit kicker-Informationen - nun wurde der Transfer des Blondschopfs offiziell bestätigt. "Der türkische Süper-Lig-Aufsteiger Samsunspor verpflichtet den Abwehrspieler mit sofortiger Wirkung", heißt es in einer Mitteilung der Köpenicker.

Details zum Vertrag wurden nicht gemacht. Nach kicker-Informationen soll die Ablöse bei 200.000 Euro liegen und van Drongelen beim Aufsteiger in die türkische Süper Lig einen Dreijahres-Vertrag erhalten.

Van Drongelen war im Sommer 2021 vom Hamburger SV zu Union gewechselt, konnte sich allerdings keinen Platz in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer sichern. Im Gegenteil. Nach einem halben Jahr ohne Einsatz wurde der Linksfuß im Januar 2022 in die belgische Jupiter League zum KV Mechelen ausgeliehen.

Im Sommer 2022 kehrte van Drongelen nach Berlin zurück, bei Union gab es aber weiterhin keine Perspektive für ihn. Und so verliehen die Eisernen den 1,87 Meter großen und 82 Kilo schweren Verteidiger zu Zweitligist Hansa Rostock, für den van Drongelen in der vergangenen Saison 23 Partien (ein Tor) bestritt. Hansa hätte den Niederländer gerne gehalten, konnte aber laut eines Berichts der Ostsee-Zeitung das Gehalt nicht stemmen.

Für Union Berlin bestritt der Defensivspezialist derweil seit seiner Verpflichtung kein einziges Pflichtspiel, in der Hinrunde der Saison 2021/22 stand er lediglich fünfmal im Spieltags-Kader für eine Bundesliga-Partie, ohne jedoch zum Einsatz zu kommen.

Ich werde die Zeit und die Menschen in guter Erinnerung behalten. Rick van Drongelen zu seiner Zeit in Berlin

Eine echte Perspektive hatte er bei den Eisernen nicht, wie auch die Unioner erklärten. "Auch aufgrund unserer aktuellen Kaderzusammenstellung haben wir gemeinsam mit Rick entschieden, dass es für ihn gut ist, nun einen anderen Weg einzuschlagen."

Für Van Drongelen endet mit dem Wechsel zu Samsunspor demnach eine sechs Jahre währende Zeit in Deutschland. 2017 war er von Sparta Rotterdam zum Hamburger SV gewechselt, für den er bis 2021 18 Spiele in der Bundesliga, 70 in der 2. Liga (zwei Tore) sowie sieben im DFB-Pokal bestritt.

"Auch wenn ich mich hier bei Union nicht so zeigen konnte wie geplant, werde ich die Zeit und die Menschen in guter Erinnerung behalten", sagte van Drongelen, der sich nun "persönlich sehr auf die neue Aufgabe in der Türkei freut".