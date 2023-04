"Samstag wird nichts entschieden": Ristic bleibt gelassen

Halle kann sich mit einem Sieg in Bayreuth ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze aufbauen. Von einem "Endspiel" möchte Trainer Sreto Ristic aber nichts wissen.

Blieb in seinen ersten neun Spielen als Halle-Trainer ungeschlagen: Sreto Ristic. IMAGO/Picture Point

Seit der Übernahme von Sreto Ristic ist Halle ungeschlagen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Hallenser vor der Partie am vergangenen Samstag praktisch auf der Stelle traten. Nach fünf Unentschieden in Serie feierte der HFC dann aber dank eines Comebacks gegen Aue mal wieder ein Sieg. "Ich hoffe, dass es mentale Stärke gibt. Das ist wichtig im Fußball", so der Trainer.

Der Sieg kam genau zur richtigen Zeit: Denn am morgigen Samstag gastiert Halle beim direkten Konkurrenten Bayreuth (14 Uhr). Die Oberfranken belegen mit einem Punkt Rückstand auf den HFC den ersten Abstiegsplatz. Von einem möglichen "Endspiel" oder "Sechs-Punkte-Spiel" möchte Ristic aber nichts wissen. "Ich denke, dass am Samstag nichts entschieden wird. Ich habe noch nie sechs Punkte nach einem Spiel gehabt", erläuterte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz.

Steczyk als Sinnbild für die Mannschaft

Seit seinem "ersten Tag" habe er Druck. Diesen "Druck" hielt die Mannschaft aber bislang stand. Keines der neun Ligaspiele unter Ristic ging verloren. Als Sinnbild für das gesamte Team steht Dominik Steczyk. Anders als unter Vorgänger André Meyer belohnt sich der Angreifer nun für seinen hohen Aufwand. Während er in den ersten 17 Partien "nur" zweimal traf und ein Tor vorbereitete, kommt er in Ristic' Amtszeit auf drei Tore und vier Assist. "Das Team ist einfach als Gesamtes besser geworden. Davon profitieren die Spieler dann auch im Einzelnen", so der 23-Jährige.

An das Hinspiel gegen Bayreuth erinnert sich der Stürmer auch noch gerne. Beim 3:0 schoss er seinen Premierentreffer im HFC-Trikot. Während Steczyk in Bayreuth seine Leistungen aus der Vorwoche (kicker-Note 1,5, zweite Berufung in der kicker-Elf des Tages) bestätigen möchte, müssen mit Niklas Kreuzer und Nico Hug zwei Leistungsträger aufgrund von Sperren zuschauen.

Es ist meine Aufgabe, ihn zu ersetzen, wenn er nicht kann. Lucas Halangk

Vor allem Kreuzer dürfte sich ärgern: Denn der Rechtsverteidiger kassierte seine erste von zwei Verwarnungen für Trikotausziehen. "Klar, sind es Themen, die wir ansprechen. Wir hatten einen kleinen Vorgeschmack jetzt am Wochenende, warum ein Spieler wegfällt. Wir müssen unabhängig vom Alter lernen", sagte Ristic mit Blick auf die vielen Gelben Karten. Für Kreuzer wird wohl Youngster Lucas Halangk auflaufen, der sich gegenüber "Sport im Osten" schon zuversichtlich zeigte: "Es ist meine Aufgabe, ihn zu ersetzen, wenn er nicht kann."

Trotz der Ausgangslage erwartet Ristic keine typische Partie im Abstiegskampf. "Bayreuth spielt nicht so, wie der Tabellenplatz es hergibt. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel", erläuterte der Trainer, der mit Halle erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge gewinnen kann - das Novum käme sicherlich zur richtigen Zeit.