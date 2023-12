Samsonov überzeugt weiterhin nicht: Das Torhüterproblem der Maple Leafs in Zahlen

Trotz einer ordentlichen Tabellensituation brodelt es bei den Toronto Maple Leafs. Im Tor des 13-maligen Meisters zeigt Ilja Samsonov alles andere als überzeugende Leistungen. Ein Blick auf das aktuelle Torhüterproblem der Leafs...

Ein häufiges Bild in diesem Jahr: Toronto Maple Leafs-Torhüter Ilja Samsonov kassiert ein Gegentor, hier von Columbus-Angreifer Johnny Gaudreau. NHLI via Getty Images

41 Punkte aus den ersten 33 Partien der diesjährigen NHL-Saison - dazu Rang drei in der hart umkämpften Atlantic Division: Die Bilanz der Toronto Maple Leafs liest sich in diesem Jahr - wie so oft in den vergangenen Spielzeiten - alles andere als schäbig. Und dennoch liegt etwas im Argen in der größten Stadt Kanadas. Die Leafs haben ein ernstes Torwartproblem, das bei der 6:5-Overtime-Niederlage in der Nacht zum Samstag gegen Kellerkind Columbus wieder einmal deutlich wurde.

"Wir brauchen Paraden, wir brauchen Punkte und wir brauchen Siege", verkündete ein niedergeschlagener Coach Sheldon Keefe nach der Niederlage am Mikrofon des kanadischen Senders "Sportsnet". Wenig später fand Leafs-Insider Luke Fox, ebenfalls für "Sportsnet", noch deutlichere Worte: "Genug ist genug". Beide beziehen sich damit auf die wieder einmal enttäuschende Leistung von Leafs-Goalie Ilja Samsonov. Gegen Columbus stoppte der 26-jährige Russe, der vor der vergangenen Saison aus Washington nach Toronto gekommen war, gerade einmal 15 der 21 auf sein Tor abgegebenen Schüsse - für eine unterirdische Save-Quote von gerade einmal 71,4 Prozent.

Desaströse Zahlen: nur wenige Torhüter schlechter als Samsonov

Doch die Probleme des Russen, der sich im vergangenen Jahr mit ordentlichen Leistungen eine Vertragsverlängerung per Salary Arbitration verdient hatte, gehen deutlich tiefer als die vergangene Partie. Schließlich war Samsonov noch im Sommer als klare Nummer eins im Tor der Leafs in die Saison gegangen, als Back-up war der unerfahrene Joseph Woll eingeplant gewesen, zudem kam als Notlösung noch Martin Jones per Free Agency aus Seattle. Doch die Leistungen des 26-Jährigen bestätigen diesen Status bislang nicht, die Zahlen sprechen dabei eine deutliche Sprache.

Über den gesamten Saisonverlauf hat Samsonov 15 Spiele absolviert, seine Leistungen blieben dabei zumeist weit hinter den Erwartungen zurück. Seine Paradenquote von nur 86,2 Prozent gehaltenen Schüssen markiert den ligaweit zweitschlechtesten Wert unter allen Torhütern, die mindestens zehn Spiele zwischen den Pfosten standen. Doch nicht nur die Fangquote offenbart Lücken, auch in Hinblick auf die Gegentore steht Samsonov schlecht dar. Durchschnittlich muss er 3,94 Mal pro Spiel hinter sich greifen, auch hierbei steht nur ein Goalie mit mindestens zehn absolvierten Spielen schlechter da - Arvid Söderblom, Torhüter der tabellarisch weit abgeschlagenen Chicago Blackhawks.

Woll und Jones können überzeugen

Alleine ist Samsonov für diese Statistiken freilich nicht verantwortlich, schließlich gilt Toronto seit Jahren dank seiner angriffslustigen Stars um Auston Matthews, Mitchell Marner oder John Tavares als offensiv-orientiertes Team. Auch das drückt sich durchaus in den Werten aus, so lässt Toronto im Schnitt die acht meisten Torschüsse zu (32,1 pro Spiel) und zeigt sich auch in Unterzahl alles andere als stabil. Nur 78,1 Prozent der Strafzeiten gegen sich kann Toronto ohne Gegentreffer meistern und liegt damit im Penalty-Kill-Ranking nur auf Rang 21. Zu wenig für ein Top-Team in der NHL, das zudem mit 114 Gegentreffern die zweitmeisten Tore kassiert.

Trotz defensiver Anfälligkeiten bleiben aber dennoch große Fragen im Tor der Leafs offen, nicht zuletzt, weil Samsonovs Vertreter Woll und Jones deutlich bessere Leistungen zeigten und - im Falle von Joseph Woll - dem 26-Jährigen sogar den Rang abgelaufen hatten. Vor seiner Knöchelverletzung im Spiel gegen die Ottawa Senators (4:3) Anfang Dezember hatte Woll das Netz der Maple Leafs inne und überzeugte von Anhieb. 91,6 Prozent gehaltene Schüsse und nur 2,8 Gegentore pro Spiel sprechen eine deutliche Sprache - und gegen Samsonov.

Doch Woll ist mit seinen Leistungen im Netz der Leafs bei Weitem nicht alleine, auch Martin Jones bietet deutlich bessere Werte auf als der Russe. Nach einer Saison zum Vergessen in Seattle, in der er in 48 Spielen eine Fangquote von nur 87,7 Prozent aufweisen konnte, spielt der 33-Jährige in diesem Jahr ordentlich auf. Zwar hat der Routinier bislang nur sieben Spiele absolviert (fünf von Beginn), kann dabei aber beachtliche Werte aufweisen. Jones pariert 91,4 Prozent aller auf sein Tor abgegebenen Schüsse und kassiert im Schnitt nur 2,85 Gegentore pro Spiel. In beiden Werten liegt auch er damit in der oberen Hälfte aller qualifizierenden Torhüter (mindestens fünf absolvierte Spiele).

Wie geht es in Torontos Netz weiter?

Wie es zwischen den Pfosten Torontos weitergeht, steht allerdings noch in den Sternen. Mit einer Rückkehr Wolls wird erst im Februar gerechnet. Lösungen müssen also kurzfristig her, vorzugsweise bereits in der kurzen Silvesterpause, schließlich sind die tabellarischen Abstände in der Atlantic Division wie in der gesamten Eastern Conference verschwindend gering. Besonders die direkten Divisions-Konkurrenten Tampa Bay und Detroit hoffen auf weitere Ausrutscher der Leafs, eine Ausweitung der Negativserie samt nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien kann sich Toronto nicht leisten. Auch Keefe weiß das und sendet deutliche Zeichen an General Manager Brad Treliving. Er sei sich sicher, der 54-Jährige ziehe "alle Optionen in Betracht", erklärte der Head Coach.