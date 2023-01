Napoli meldet sich im Jahr 2023 an - VAR hoch drei

Den Re-Start ins neue Jahr 2023 hatte Italiens Tabellenführer verpatzt. Nun aber fand sich Napoli besser zurecht und fuhr bei Kellerkind Sampdoria Genua ein 2:0 ein. Gleich dreimal schritt dabei der VAR zur Tat.

Traf beim Auswärtsspiel in Genua zum wichtigen 1:0: Napoli-Torgarant Victor Osimhen. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Schlecht verkaufte sich Herausforderer Sampdoria an diesem Sonntag im Zuge des 17. Serie-A-Spieltags auf keinen Fall. Der abstiegsbedrohte Traditionsklub, der mit einem wichtigen 2:1 bei Sassuolo Calcio ins Jahr gestartet war und so überhaupt den erst zweiten (!) Dreier eingefahren hatte, zeigte sich frech beim Heimspiel gegen Napoli.

Es schien, als wollten die Genuesen den eigenen Aufschwung mitnehmen und zugleich die unter der Woche mit 0:1 bei Inter Mailand erstmals in dieser Saison besiegten Neapolitaner gleich weiter ärgern. Das gelang aber nur in Teilen, mächtig in Gefahr nämlich brachte die Elf von Trainer Dejan Stankovic die Süditaliener nicht.

Elfmeter, Tor, Rot, Elfmeter

Auf der anderen Seite versprühte Neapel zwar immer noch nicht den alten Offensivglanz. Aufgrund eines Einsteigens von Murru gegen Zambo Anguissa in der 2. Minute, bei dem durch einen VAR-Eingriff ein Tritt auf den Fuß offenbart wurde, gab es allerdings nach detaillierter Bilderstudie samt Diskussionen Elfmeter (5.). Dieses Geschenk wusste Politano aber nicht zu nutzen, der Offensivmann scheiterte mit seinem eigentlich platzierten Schuss ins rechte untere Eck an einer Tat von Keeper Audero sowie am Pfosten (7.).

Dafür war allerdings Torgarant Osimhen nach schönem Steilpass von Mario Rui mit einem direkten Abschluss unter die Latte zur Stelle (19.). Das war bereits das zehnte Saisontor für den Ex-Wolfsburger im erst 13. Einsatz.

Alles geklärt war dann im Grunde in der 38. Minute, als der frühere Hamburger Rincon mit einer eingesprungenen Grätsche den durchstartenden Osimhen klar zu Fall brachte und dabei eben nur auf den Mann ging. Letzter Mann? Zu viel Härte? Der VAR schritt erneut ein, um das alles zu überprüfen - und bestätigte die erste Intention von Referee Rosario Abisso. Es blieb bei Rot, was absolut ok war.

Den Sieg unter Dach und Fach brachte schließlich Offensivmann Elmas, der einen nach Handspiel von Vieira verhängten Elfmeter dieses Mal sicher mit einem Kracher unter die Latte zum 2:0 verwandelte (82.). Damit untermauerte Napoli Tabellenplatz 1.