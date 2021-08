Sammer: "Pep gebührt ein Denkmal"

In rund vier Wochen startet die neue Champions-League-Saison. Das Dienstags-Topspiel wird immer live bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Europameister Matthias Sammer ist einer der TV-Experten des neuen Anbieters der Königsklasse. Hier spricht er über seine neue Aufgabe, die Perspektiven der deutschen Teams, Julian Nagelsmann und Hans-Joachim Watzke.

Im Gespräch äußerte sich Sammer ausführlich über...

… die Zusammenarbeit mit Amazon: Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Es passt gut zusammen mit meinem Leben und meiner Beratertätigkeit bei Borussia Dortmund. Es ist etwas Besonderes, weil es die Champions League ist. Zumal ich es sehr interessant finde, diesmal wieder direkt am Spielfeldrand wirken zu können.

… die Art der Arbeit: Als Experte vor Ort zu sein, zu fühlen, zu riechen, auch mit eigener Handschrift agieren zu können, darum geht es. Kopien sind immer schlechter als das Original, jeder muss seinen eigenen Weg für sich finden.

… Emotionen bei den Analysen: Alles zu seiner Zeit und im Rahmen der Vorgaben. Aber man sollte immer versuchen, die Qualitäten der Teams aufzuzeigen. Emotionen gehören auf das Spielfeld, aber auch an den Spielfeldrand, sofern die aktuellen Umstände zulassen, dass wir vor Ort sein dürfen. Letztlich arbeiten wir fürs Publikum. Und dieses braucht eine gute Kombination aus Freude, Begeisterung und der Gabe, Fachwissen verständlich zu transportieren. Also erklären, warum und wie etwas passiert.

Aki Watzke findet es gut. Sammer über seine Expertentätigkeit

… die Rückkehr der Fans und Bedenken wegen Corona: Ich bin froh, dass ich kein Virologe und kein Politiker bin. Das ist alles nicht so leicht zu händeln. Von daher möchte ich da nicht viel zu sagen. Ich gehe aber grundsätzlich vom Positiven aus: die Impfthematik, Testmöglichkeiten und Vorsicht im Alltag führen dann hoffentlich dazu, denen das Spiel zu präsentieren, denen es gehört. Wir müssen nicht heucheln: Emotionen sind Bestandteil des Spiels. Ohne Zuschauer erleidet der Sport einen Qualitätsverlust.

… Hans-Joachim Watzkes Meinung zu seiner Expertentätigkeit: Ich muss zwar nicht alles abklären, aber bei einer Zusammenarbeit mit einem so großen Vertrauensverhältnis, wie es in Dortmund gegeben ist, gebietet es der Anstand und dem Respekt, alles zu bereden. Aki Watzke findet es gut, das war auch ein wichtiger Aspekt für mich, um bei Amazon zuzusagen.

"Dortmund muss eine stärkere Konstanz an den Tag legen"

… die Perspektiven der deutschen Klubs in der Champions League: Grundsätzlich wird in Deutschland immer vieles als problematisch angesehen. Paris hat aufgerüstet, klar. Aber: So wie die letzten drei Trainer, die die Champions League gewonnen haben, Jürgen Klopp, Hansi Flick und Thomas Tuchel, Deutsche waren, wird auch Bayern München immer eine große und starke Rolle spielen in dieser Champions League. Dortmund muss eine stärkere Konstanz an den Tag legen. Ich will nicht sagen, dass der BVB dann direkt den Titel holt, aber sie haben ein hoch interessantes Team.

… neue Impulse, die Amazon der Champions League bei Prime Video geben kann: Ich finde es sehr spannend, diese Zeit mitzuerleben. Solche Einflüsse kommen dem Fußball zugute. Amazon stellt ein Geschenk für den Fußball und die handelnden Personen dar. Der Gedankengang, den Fußball zu präsentieren, wird keine neue Erfindung sein, aber ich glaube, dass wir in der Berichterstattung und im Reden über den Fußball eigene Wege gehen und eine Identität und eine klare Haltung zum Fußball entwickeln werden: Aufgeregtheiten und Emotionen sollten ein Bestandteil sein, aber einen Mittelweg mit Fachkompetenz finden. Zusammen mit einem ehemaligen Mittelstürmer, der der deutschen Nationalmannschaft zuletzt fehlte (Mario Gomez, d. Red.) und einem Innenverteidiger mit einer sehr guten Mentalität (Benedikt Höwedes, die Red.) bilden wir vielleicht eine Dreierreihe mit Offensivpotenzial.

… die Aufwertung der Dreierkette durch Thomas Tuchels Champions-League-Sieg mit Chelsea: Trainer haben Ideen, Spieler haben Qualitäten. Ich bin der Meinung, dass man immer nach Mitteln und Wegen suchen muss, beides zusammenzubringen. Die Dreierkette ist eine spannende Konstellation, auch im Aufbau, wenn es darum geht, nächste Linien zu finden, Spieler ideal zu positionieren, um Überzahl kreieren zu können. Da sehe ich noch unglaublich großen Spielraum. Daher würde ich auch nicht über Dreier- oder Viererkette diskutieren wollen, sondern, wie man beides am besten gestalten kann. Mit und gegen den Ball.

Ein Revolutionär, ein Genie. Sammer über Pep Guardiola

… die Abschaffung der Auswärtstorregel: Der Fußball hat eine wahnsinnige Tradition. Dazu gehört die Auswärtstorregel. Aber wer hätte sich vorstellen können, dass mal die Rückpassregel eingeführt wird, der Videobeweis? Die Diskussionen sind aber immer emotional geprägt. Jetzt also die Auswärtstorregel - da müssen sich Menschen unheimlich viel Gedanken gemacht haben. Ich kann nicht sagen, ob es ein Vor- oder Nachteil ist. Aber ich bin ein Freund davon, Neuerungen eine Chance zu geben. Ich bin zwar mit dieser Regel aufgewachsen, aber vielleicht ist es für die ältere Generation, mich inbegriffen, jetzt einfacher, weil man nicht mehr so viel rechnen muss (lacht).

Gemeinsam Meister: Matthias Sammer (re.) mit Pep Guardiola. Bongarts/Getty Images

… Pep Guardiola und das Phänomen, warum er in wichtigen Champions-League-Spielen schwer nachvollziehbare Entscheidungen trifft (Sammer arbeitete bei Bayern eng mit ihm zusammen): Es war eine große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Letztlich tut man ihm Unrecht. Gerade für uns Deutsche geht es darum, das Spiel zu gewinnen. Auch Pep will gewinnen, klar. Aber er war immer in seiner ganzen Denkweise, wie er den Fußball sieht, ein Revolutionär, ein Genie, um den Fußball immer wieder mit Themen zu konfrontieren. Das war für ihn scheinbar eine riesengroße Verantwortung, und damit war er immer ein Diener für und ein Entwickler des Fußballs. Bei Genies reden wir aber dann auch im Alltag davon, dass vielleicht weniger mehr ist, eine gewisse Einfachheit zum i-Punkt führt. Aber trotz allem war Pep Guardiola in den vergangenen 15 Jahren der wichtigste Impulsgeber, so wie es Lobanowski gab, Sacchi, Cruyff. Er ist ja quasi der Vater von Pep, fußballerisch. Ich bitte immer um die entsprechende Versachlichung und Einordnung. Ja, es ärgert ihn auch, die Champions League noch nicht gewonnen zu haben mit einem anderen Klub als Barça. Aber Pep gebührt eher ein Denkmal im Fußball, als die lapidare Aussage in den Vordergrund zu stellen, dass er in machen Spielen zu kompliziert denkt.

Nagelsmann bei Bayern? "Es können auch Schwierigkeiten entstehen"

… Julian Nagelsmann und dessen Chancen, als vierter deutscher Trainer in Serie den Henkelpott holen zu können: Wenn ich sage, er hat sie, erhöht das vielleicht den Druck auf ihn, - (schmunzelt) und in Dortmund könnten ein paar Leute beleidigt sein. Ich würde grundsätzlich sagen, dass es für ihn und den FC Bayern eine wahnsinnig spannende Konstellation ist, einen so jungen Trainer, der natürlich geprägt ist von seiner langjährigen Tätigkeit, zu verpflichten. Er ist ein überragender Fußballfachmann, der aber noch nichts gewonnen hat. Das kann überragend zusammenpassen. Aber Julian hat einen solchen Klub, mit dieser Bedeutung, mit dieser Emotionalität, weder in Leipzig noch in Hoffenheim erlebt. Daher halte ich es jetzt für zu früh, um über das Saisonende zu reden. Es können auch Schwierigkeiten entstehen. Bayern hat die Mannschaft, um etwas Großes zu gewinnen, Julian Nagelsmann die Fähigkeiten dazu. Aber es muss erst mal zusammenwachsen.

… die Tatsache, dass er so alt war wie Julian Nagelsmann heute, als er in Dortmund eine ebenso ambitionierte Spitzenmannschaft übernahm: Das war spannend, interessant. Wenn jemand Trainer in einem Alter wird, in dem er noch mitspielen könnte, tauchen immer die Fragen auf: Ist die Gelassenheit gegeben, die Souveränität? Ich zum Beispiel habe zu emotional auf Themen reagiert, bei denen ein Ottmar Hitzfeld, ein Jupp Heynckes viel besser unterscheiden konnten, was wichtig und unwichtig war. Auch Julian steht jetzt vor einem spannenden Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass es Reibereien gibt. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Aber das ist Aufgabe des FC Bayern.

… die Gründe, warum deutsche Trainer, auch im Ausland, zuletzt so erfolgreich waren: Zu glauben, ich würde die richtige Antwort darauf finden, würde ich mir nicht erlauben. Aber ich denke, dass Herangehensweisen von Jürgen Klopp über Hansi Flick zu Thomas Tuchel, ich rede gar nicht mal vom System, sich ähneln. Alle drei legen wahnsinnigen Wert auf Elemente wie Fitness, Verfassung, Bereitschaft, Zweikämpfe, Mentalität. Und dann haben sie auf dieser Basis gearbeitet, Unterschiede herausgearbeitet und Highlights gesetzt. Deutsche Tugenden waren vielleicht nie etwas extrem Schlechtes.

… den Fakt, dass die ersten Sechs der letztjährigen Bundesliga-Tabelle allesamt neue Trainer haben und daraus resultierende Kräfteverschiebungen im deutschen Fußball: Es ist zu früh, darüber zu spekulieren. Alle haben ihre Qualitäten, aber daraus neue Kräfteverhältnisse abzuleiten, wäre für mich ein Überbewerten der Trainerposition. Der Boss der Mannschaft ist der Trainer, aber der Boss des Trainers ist der Verein. Die Wechsel in der Vielzahl sind außergewöhnlich. Aber ich glaube nicht, dass Bayern deswegen Fünfter und Dortmund Zehnter wird und Teams, die gegen den Abstieg gespielt haben, in die Champions League einziehen. Manchmal können kleine Nuancen große Veränderungen bewirken, aber die Stabilität eines Klubs ist gewichtiger als die Beeinflussung durch einen Trainer.

… einen schweren Einstieg von Marco Rose angesichts des erfolgreichen Endspurts seines Vorgängers Edin Terzic: Nur wenn man kleinkariert denkt, kann man von einem sehr schwierigen Start für Marco Rose sprechen. Im großen und souveränen Denken überhaupt nicht. Edin Terzics Arbeit war super, in jeder Hinsicht, aber was er hinbekommen hat, war letztlich für Borussia Dortmund auch ein Stück weit Normalität. Aber letztlich sind Themen von vornherein geklärt werden. Rose ist nun der neue Cheftrainer, der mit Ausstrahlung, Persönlichkeit und Fachwissen eine große Aufgabe übernimmt. Der Druck ist ohnehin groß, dass er erfolgreich sein muss. Dessen ist er sich bewusst, der Klub ebenso. Ich weiß, worauf die Öffentlichkeit wartet: Jemand verliert ein Spiel, dann schreit man wieder nach dem anderen. Das meine ich mit kleinkariert. Ich kann versichern, dass die Verantwortlichen in Dortmund analytisch denken und handeln und sich nicht von Emotionen leiten lassen.

… Jesse Marsch und Mark van Bommel als neue Bundesligatrainer: Mark ist eine unglaublich interessante Persönlichkeit, die ich sehr schätze. Er soll nur hinter Dortmund ins Ziel kommen. Zudem ist wichtig, dass er nie zu politisch nebulösen Aussagen neigte. Ich kann den Wolfsburgern nur zu ihm gratulieren. Ich hoffe, dass der VfL ihm die Zeit gibt, sich einzugewöhnen, denn Oliver Glasners Erfolg war außergewöhnlich mit dieser Mannschaft. Jesse Marsch war Assistent von Ralf Rangnick, kennt die Bundesliga. Er war erfolgreich in Salzburg, diese Mentalität, Titel erreichen zu wollen, herrscht auch hier vor, das kommt ihm zugute. Das wird die Qualität in der Spitze erhöhen, das Niveau anheben.