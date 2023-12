Samir Bellahcene: "Vielleicht die größte Chance meines Lebens"

Für Samir Bellahcene folgt auf seine Ankunft beim THW Kiel heute Abend seine Heimspiel-Premiere in der Wunderino Arena: Der THW Kiel trifft am zweiten Spieltag der Gruppenphase der Machinessekker EHF Champions League auf den ungarischen Vizemeister OTP Bank Pick Szeged.

Samir Bellahcene wurde jüngst vom THW Kiel nachverpflichtet, als sich abzeichnete, dass der ebenfalls erst zu Saisonbeginn neu verpflichtete Vincent Gérard nach einer Operation auf unbestimmte Zeit ausfallen werde und der Deutsche Meister vor einem Torwartproblem stehen könnte. Neben dem routinierten Tschechen Tomas Mrkva (34) hatte plötzlich nur noch das 19-jährige Nachwuchstalent Magnus Bierfreund zur Verfügung gestanden.

Der 28-jährige Franzose weiß um die Herausforderungen an dem Ort, an dem einst sein Landsmann Thierry Omeyer ("Ich durfte ein Jahr lang gemeinsam mit ihm in Montpellier trainieren.") eine Ära zwischen den Pfosten prägte, freut sich jedoch riesig auf sein heutiges Debüt sowie die kommenden Monate.

"Ich möchte mit dem THW Kiel um die großen Titel mitspielen. Natürlich möchte ich gerne Champions-League-Sieger werden. Und wenn ich am Ende Deutscher Meister werde, dann wird mich das auch sehr glücklich machen. Die Bundesliga ist schließlich die größte Handball-Liga und der THW Kiel der größte Handball-Klub der Welt", erklärt Samir Bellahcene.

Es sei eine ziemlich große Überraschung gewesen, als sein Manager ihn anrief und ihm erklärte, der THW Kiel wolle ihn haben - jetzt! "Es dauerte keine zwei Minuten, bis ich sagte, ich gehe. Ein großartiges Gefühl", sagt Samir Bellahcene, der sich mit den besten Torwart-Statistiken der französischen Liga für höhere Aufgaben empfohlen und zuletzt auch den Sprung in den Kader der französischen Nationalmannschaft geschafft hatte.

Eltern erst nach der Unterschrift informiert

Klar, dass er im Anschluss an dieses Telefonat als erstes seine Ehefrau Mathilda anrief - jedoch erst, als alles fix war, dann auch seine Eltern.

Weil er Angst hatte, der Wechsel zum THW Kiel könne sich im letzten Moment doch noch aus irgendwelchen Gründen zerschlagen, wartete Samir Bellahcene das Wochenende ab, ehe er Mutter und Vater in Montpellier mit den neusten Nachrichten glücklich machte. "Sie sind meine große Unterstützung. Und ich mache diesen Job für meine Familie. Meine Eltern haben als für mich getan, sie bedeuten mir alles. Wenn sie stolz auf mich sind, dann ist das für mich das Größte."

Weil der THW Kiel zu jenem Zeitpunkt noch auf Auswärtsreise in Zagreb war, verweilte Samir Bellahcene nach seiner Vertragsunterschrift noch einige Tage in Dunkerque, ehe er sich dann am vergangenen Sonntag in einer siebenstündigen Autofahrt gemeinsam mit Mathilda auf den Weg nach Norddeutschland machte.

"Sie ist mein größer Fan und hat sich schon immer gewünscht, dass ich eines Tage in Deutschland spiele. Sie möchte unbedingt einmal hier leben und die für uns neue Kultur kennenlernen", so Samir Bellahcene. Heute Abend soll ein Teil dieses Traums bereits wahr werden. "Das hier ist vielleicht die größte Chance meines Lebens."