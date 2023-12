Samir Bellahcene bleibt doch länger beim THW Kiel

Samir Bellahcene wird auch über das Saisonende hinaus das Tor des THW Kiel hüten: Der Handball-Rekordmeister und der 28-jährige französische Nationaltorwart verlängerten den ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025.

Samir Bellahcene wechselte im September 2023 von US Dunkerque aus Frankreich zum THW Kiel, der aufgrund der Verletzung des eigentlich als Nachfolger von Niklas Landin vorgesehenen Vincent Gerard Handlungsbedarf zwischen den Pfosten hatte. Während Vincent Gerard heute für den Sommer sein Karriereende verkündete, bleibt Samir Bellahcene.

Auch nächste Saison wird der französische Nationalspieler somit gemeinsam mit dem Tomas Mrkva das Gespann im Tor des THW bilden. Auch der Vertrag von Mrkva läuft 2025 aus, zu diesem Zeitpunkt hat sich der THW Kiel mit dem spanischen Nationaltorhüter Gonzalo Perez de Vargas bereits eine neue Nummer Eins gesichert. Spekulationen auf einen vorzeitigen Wechsel des Torwarts des FC Barcelona dürften damit abnehmen.

Möglich macht die Verlängerung laut der Pressemeldung des THW Kiel eine vertragliche Option, die die Zebras mit Bellahcenes bisherigem Klub US Dunkerque HBGL vereinbart hatten. Der Torhüter absolvierte bisher 22 Partien im Kieler Trikot mit der Nummer "34" in denen er bisher 131 Würfe hielt.

Bellahcene: "Traum noch länger leben"

"Ich möchte mich als erstes bei allen Kielern für das herzliche Willkommen bedanken. Dafür blieb bisher kaum Zeit", sagt Samir Bellahcene. "Ich habe mich riesig gefreut, wie mich alle beim THW Kiel und auch die Fans aufgenommen haben. Es fühlt sich so an, als ob ich schon wesentlich länger als drei Monate hier bin."

"Jetzt kann ich meinen Traum beim THW Kiel noch länger leben", so der Torhüter, der bereits bei seinem Wechsel zum Rekordmeister der Handball Bundesliga von einem wahr gewordenen Traum berichtet hatte. "Ich will dieser tollen Mannschaft etwas zurückgeben und helfen, dass wir gemeinsam für den THW Kiel und die Fans erfolgreich sind."

THW-Trainer Filip Jicha findet "es schön, dass Samir bleibt. Er und die stärkste Liga der Welt passen gut zusammen. Es war sein Traum, in Deutschland und beim THW Kiel zu spielen. Den erfüllt er sich jetzt. Samir hat gezeigt, dass er uns direkt eine große Hilfe sein kann - auf dem Feld, aber auch außerhalb mit seiner positiven Art. Er ist ein Typ, bei dem man gar nicht anders kann, als ihn zu mögen."

"Samir bildet mit Tomas Mrkva ein starkes, zuverlässiges Torwart-Team", stellt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi fest, und erklärt: "Das hatten wir uns bei seiner Verpflichtung erhofft, weshalb wir uns auch die Option für ein längeres Engagement offengelassen hatten."

"Samir kam kurzfristig im September zu uns, hat aber trotz dieser schwierigen Voraussetzungen sofort Leistung gebracht. Darüber hinaus ist er mit seiner Energie und seinen Emotionen bereits jetzt ein wichtiger Faktor innerhalb unserer Mannschaft", so Szilagyi weiter.

Zur Person: Samir Bellahcene

Samir Bellahcene wurde am 20. Februar 1995 in Montpellier geboren. Der 1,91 Meter große Torhüter startete seine Karriere in der Jugendabteilung des französischen Topclubs Montpellier HB, bei dem er in der Saison 2016/2017 auch sein Profi-Debüt gab und mit dem Pokalsieg seinen ersten Titel feierte.

Über den Zweitligisten Massy Essonne Handball ging es für ihn 2018 zu US Dunkerque HBGL. Dort wurde er Stammtorhüter und Kapitän des Teams und spielte sich mit hervorragenden Leistungen in die französische Nationalmannschaft, in der er im April sein Debüt feierte.