Samassekous neue Qualität

Die bislang 30 Saisontore verteilen sich in Hoffenheim auf 13 verschiedene Schützen. Jetzt treffen sogar die Sechser.

Lange auf Tore zu warten ist Diadie Samassekou gewohnt. Deshalb kam es ihm am Samstag auf die für andere gefühlte Ewigkeit auch nicht mehr an, ehe Schiedsrichter Daniel Schlager nach der Überprüfung einer vorigen Abseitsstellung von Ihlas Bebou dann endlich seinem Treffer zum 3:1 gegen Frankfurt die Anerkennung erteilte. Und wie auf Knopfdruck sprudelten die Emotionen und die Freude aus dem 25-Jährigen heraus über das immer noch seltene Ereignis.

Über zwei Jahre hatte es gedauert, ehe der Mann aus Mali neulich gegen Leipzig seinen ersten Pflichtspieltreffer für Hoffenheim markierte. Nun legte er gleich im nächsten Heimspiel nach. "Es ist zwar schön, dass ich derzeit so oft treffe, aber das Wichtigste ist, dass wir gewinnen", erklärte Samassekou, "es fühlt sich sehr gut an, Frankfurt zu besiegen. Ich hatte zuvor noch nie gegen sie gewonnen. Wir mögen das Gefühl, Spiele zu gewinnen und wollten das nicht aufgeben."

Wir haben wieder gesehen, was wir in diesem Jahr erreichen können Samassekou

Schließlich ist es das erste Mal überhaupt unter Trainer Sebastian Hoeneß, dass die TSG drei Dreier in Folge eingefahren hat. Diesen Flow will auch Samassekou nutzen. "Zwei Jahre lang waren wir nicht so gut platziert wie jetzt, und wir haben lange dafür gearbeitet, in der Tabelle wieder dorthin zu kommen", sagt der Afrikaner, "jetzt müssen wir hart weiterarbeiten, das ist das Wichtigste. Denn wir benötigen weitere Siege, um oben dabei zu bleiben. Wir haben wieder gesehen, was wir in diesem Jahr erreichen können, wenn wir als Team arbeiten."

Dazu gehört auch, dass nunmehr vielmehr Spieler torgefährlich werden. Nicht nur Samassekou, sondern auch der zweite Sechser, Dennis Geiger, erzielte gegen die Eintracht bereits sein zweites Saisontor. Auch Sebastian Rudy hat schon zweimal getroffen, zudem die Verteidiger Kevin Akpoguma, Pavel Kaderabek und Stefan Posch je einmal. Kein Zufall, sondern Strategie, wie Hoeneß verrät: "Wir wollen, dass die Jungs in die Box kommen", so der TSG-Trainer. Also rücken auch die defensiven Mittelfeldspieler situationsbedingt mit an und in den Sechzehner.

Hoeneß' Sonderlob für Samassekou: "Gerne weiter so"

Gegen Leipzig köpfte Samassekou eine Geiger-Ecke ins Tor, nun traf er mit einem noch abgefälschten Schuss aus etwa 13 Metern sogar mit seinem schwächeren linken Fuß. "Er ist im Verteidigen in der Bundesliga absolute Spitze", findet Hoeneß, " jetzt fängt er auch noch an, Tore zu machen. Ein Spieler, der super zu trainieren ist, weil er immer wieder an sich arbeitet, lernwillig ist. Gerne weiter so."

Das könnte durchaus klappen. Denn bei dem 25-Jährigen, den im Sommer noch eine Corona-Infektion zurückgeworfen hatte, zeigt sich nun, was möglich ist bei kontinuierlichem Training ohne lästige Unterbrechungen durch Krankheit, Verletzungen oder lange Länderspielreisen. Zudem schaffte es der resolute Zweikämpfer ebenso wie Geiger, trotz einer frühen Verwarnung weiter aggressiv und wirkungsvoll zu verteidigen, ohne zu überziehen und eine Gelb-Rote Karte zu riskieren. "Wir haben einen guten Flow und in dem wollen wir bleiben", sagt Geiger, "gegen Freiburg wollen wir nun nachlegen. Auf der Wolke, auf der wir schweben, wollen wir weitermachen. Mit jedem Sieg wird das Selbstvertrauen größer." Davon haben allerdings die noch einen Rang und zwei Punkte besser platzierten Freiburger beim 6:0-Kantersieg in Gladbach auch jede Menge getankt.