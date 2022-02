Samassekou: OLG bestätigt TSG-Sicht

In der Klage wegen des Transfers von Diadie Samassekou hat die TSG Hoffenheim auch in zweiter Instanz recht bekommen. Classico Sports Management, die frühere Agentur des Mittelfeldspielers, hatte von den Kraichgauern 250.000 Euro an Vermittlerprovision erstreiten wollen.

Wechselte 2019 für rund 12 Millionen Euro von Salzburg nach Hoffenheim: Diadie Samassekou. imago images/Langer